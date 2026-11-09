Ne Olacak Şimdi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ne Olacak Şimdi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Ne Olacak Şimdi, Atıf Yılmaz'ın yazıp yönettiği 1979 yapımı bir Türk komedi filmi. Yapımcılığını Ertem Eğilmez ile Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Başrollerini Levent Kırca, Nevra Serezli, Şener Şen ve Perran Kutman'ın paylaştığı film, bir boşanma davasında karşılaşan iki avukatın aşkını ve evliliklerinde yaşadıkları kültür çatışmasını anlatıyor. İşte Ne Olacak Şimdi filmine ilişkin merak edilenler.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ne Olacak Şimdi filminin çekimleri Türkiye'de yapıldı. Filmin hikâyesi İstanbul'da geçiyor. Filmin çekildiği semt ve mekânlara ilişkin ayrıntılı bir bilgi bulunmuyor.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ne Olacak Şimdi filmi 1979 yılında çekildi. Film, aynı yıl vizyona girdi. 83 dakikalık süresiyle film, komedi ve romantik komedi türünde yer alıyor.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Ne Olacak Şimdi filmini Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Atıf Yılmaz yönetti. Filmin senaryosu da Atıf Yılmaz'a ait. Filmin yapımcılığını Ertem Eğilmez ve Nahit Ataman üstlendi.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Ne Olacak Şimdi filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Levent Kırca: Orhan

Nevra Serezli: Özden

Şener Şen: Şakir

Perran Kutman: Nuran

Adile Naşit: Orhan'ın annesi

Selim Naşit Özcan: Orhan'ın babası

Bülent Kayabaş: Rifat

Neriman Köksal: Betül

Dündar Aydınlı: Nedim Bey

Mahmut Gökgöz: Akın

Cevdet Arıkan: Orhan'ın eniştesi

Seyfettin Karadayı: Vedat

Gökhan Mete: Erol

Diler Saraç: Necla

Erol Şen: Salih

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ne Olacak Şimdi, Nuran ile Şakir'in evliliğinde yaşanan krizle başlıyor. Uzun süredir evli olan çift, İstanbul'a taşındıktan sonra Şakir'in çapkınlıkları başlıyor. Kocasının kendisini aldattığını öğrenen Nuran, boşanmaya karar veriyor. Mahalleden bir arkadaşının tavsiyesiyle çocukluk arkadaşı olan avukat Orhan'ı tutuyor. Şakir ise davada kendisini temsil etmesi için modern ve varlıklı bir aileden gelen avukat Özden'i tutuyor.

Boşanma davası sırasında karşı karşıya gelen Orhan ile Özden birbirine âşık oluyor ve kısa sürede evleniyor. Ancak Anadolu kökenli, geleneksel değerlere bağlı Orhan ile Batılı yaşam tarzını benimseyen Özden'in evliliğinde kültür farklılıkları kendini gösteriyor. Film, iki çiftin hikâyesi üzerinden geleneksel ve modern yaşam arasındaki çatışmayı mizahi bir dille anlatıyor.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Ne Olacak Şimdi filmi, IMDb'de 10 üzerinden 7,6 puana sahip.

NE OLACAK ŞİMDİ FİLMİ NEREDEN İZLENİR?

Ne Olacak Şimdi filmi, zaman zaman televizyon kanallarında yayınlanıyor. Film, dijital platformlarda da izleyicilerin karşısına çıkabiliyor.