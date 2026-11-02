Canım Kardeşim filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Canım Kardeşim filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Usta yönetmen Ertem Eğilmez'in imzasını taşıyan Canım Kardeşim, ağır hastalığa yakalanan küçük Kahraman'ın son isteğini gerçekleştirmeye çalışan ağabeyi ve arkadaşının hikayesini konu alıyor. Yeşilçam'ın unutulmaz klasikleri arasında yer alan film, aradan geçen yarım asra rağmen etkisini koruyor. İşte Canım Kardeşim filminin çekim yeri, yapım yılı, oyuncuları ve konusuna dair merak edilenler.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Canım Kardeşim filminin çekimleri 1972 yılında yapıldı. Film, 1 Mart 1973'te vizyona girerek izleyiciyle buluştu. Yönetmenliğini Ertem Eğilmez'in üstlendiği filmin senaryosunu Sadık Şendil yazdı. Arzu Film yapımı olan filmin görüntü yönetmenliğini Hüseyin Özşahin yaptı, müziklerini ise Cahit Berkay besteledi.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Canım Kardeşim filminin çekimleri İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirildi. Filmde özellikle İstanbul'un kenar mahalleleri ve gecekondu semtleri hikayenin geçtiği mekanlar olarak öne çıktı. Dönemin yoksul mahallelerini gerçekçi bir şekilde yansıtan sahneler, filmin duygusal atmosferini güçlendiren en önemli unsurlar arasında yer aldı.

CANIM KARDEŞİM FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Canım Kardeşim filminin oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

Tarık Akan : Murat

Kahraman Kıral : Kahraman

Halit Akçatepe : Halit

Metin Akpınar: Kancı Mehmet

Adile Naşit: Öğretmen

Kemal Sunal: Yolcu

Sıtkı Akçatepe: Mustafa

Ali Yağız: Doktor

Kamer Sadık: Ziya Efendi

Renan Fosforoğlu: Lokanta Sahibi

Ahmet Turgutlu: Kasap

Zeki Alpan: Berber

Hikmet Gül: Komşu Kadın

Osman Alyanak: Kahveci

CANIM KARDEŞİM FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, İstanbul'da bir gecekondu mahallesinde yoksulluk içinde yaşayan Murat, küçük kardeşi Kahraman ve Murat'ın arkadaşı Halit'in hikayesini anlatıyor. Murat ile Halit'in en büyük umudu, Kahraman'ın okuyup iyi bir gelecek kurması.

Ancak Kahraman'ın kansere yakalanmasıyla hayatları altüst oluyor. Küçük Kahraman'ın son isteği ise bir televizyona sahip olmak. Kıt kanaat geçinen Murat ve Halit, kardeşlerinin bu isteğini yerine getirebilmek için türlü yollara başvuruyor. Yoksulluk, kardeşlik ve fedakarlık temaları üzerine kurulu film, hem güldüren hem de derinden hüzünlendiren sahneleriyle izleyiciyi etkiliyor.

KAHRAMAN KIRAL KİMDİR?

Filmde Kahraman karakterine hayat veren Kahraman Kıral, 1964 yılında doğdu. Çocuk yaşta sinemaya adım atan Kıral, 1972 ile 1976 yılları arasında 14 filmde rol aldı. 1976 yılında oyunculuğu bırakan Kıral, ilerleyen yıllarda mobilya sektöründe ticarete atıldı.

YEŞİLÇAM'IN EN DUYGUSAL FİLMLERİNDEN

Canım Kardeşim, Türk sinema tarihinin en duygusal filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarık Akan ve Halit Akçatepe'nin performansları ile küçük Kahraman Kıral'ın masum oyunculuğu, filmi unutulmaz kılan unsurların başında geliyor. Film, aradan geçen onca yıla rağmen televizyon kanallarında sıkça yayınlanmaya ve izleyicileri duygulandırmaya devam ediyor.