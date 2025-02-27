Etiler Haberleri
Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
Etiler - 20.09.2024
İstanbul'un göbeğinde 10 bin TL kira ödeyen Kaya Çilingiroğlu, taşınmak için ev sahibinden 2 milyon lira istedi
Etiler - 31.08.2024
TED Koleji ve ELEV Okullarından işbirliği: Dezavantajlı öğrencilere eğitimde destek sözü
Etiler - 23.08.2024
Otel odasında neler oldu? "Bornozumu çıkarıp tecavüz etmek istedi" dediği şahıs kendini böyle savundu
Etiler - 27.06.2024
Etiler'de Nusret'e silahlı saldırı: Kurşun bankaya isabet etti, polisler kovalayıp ateş açtı
Etiler - 28.04.2024
UEFA Ulusal Federasyonlar Komitesi 2024 yılındaki ilk toplantısını gerçekleştirdi
Etiler - 18.04.2024
Nusret'in restoranına yönelik saldırının arkasından Barış Boyun örgütü çıktı! 5 kişi yakalandı
Etiler - 27.03.2024
Beşiktaş Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın final maçını dev ekranda yayınladı
Etiler - 03.09.2023
Kadınlarla sokak ortasında çekilen görüntüleriyle çok konuşulan Selami Şahin: Bana tuzak kurdular
Etiler - 31.05.2023
CZN Burak adını duyurduğu restoranla bağlantısını kopartarak isyan etti: Emek hırsızları
Etiler - 27.05.2023
Mehmet Ali Erbil ve Muazzez Ersoy, kadınları ofise çağırdığı söylenen Selami Şahin'e sahip çıktı
Etiler - 31.03.2023
Etiler'de ünlü restoranda silahlı kavga! 1 kişi yaralandı, şüpheliler kayıplara karıştı
Etiler - 13.03.2023
Et restoranında ödenen hesap sosyal medyaya bomba gibi düştü: Gördüğünüz bütün kazıkları unutun
Etiler - 10.01.2023
Aşk yaşadıkları konuşulan İlayda Alişan ve Alp Navruz, birbirini takip etmeye başladı
Etiler - 22.12.2022
Ciciş Kardeşlerin evine baskın! Uyuşturucu maddeyi camdan aşağı atan Ceyda Ersoy tutuklandı
Etiler - 22.12.2022
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