Etiler'de toprak kayması! Binanın merdiveni çöktü, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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İstanbul Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Olay, Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binada meydana geldi; binanın girişindeki istinat duvarı da çöktü.

GİRİŞ ÇÖKÜNCE BİNADA MAHSUR KALDILAR

Merdivenin çökmesinin ardından binada mahsur kalanları tahliye etmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı