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Etiler'de toprak kayması! Binanın merdiveni çöktü, mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Etiler'de toprak kayması! Binanın merdiveni çöktü, mahsur kalanları itfaiye kurtardı Haber Videosunu İzle
Etiler'de toprak kayması! Binanın merdiveni çöktü, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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İstanbul Beşiktaş'ın Etiler semtinde, yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki merdiven ve istinat duvarı toprak kayması sonucu çöktü. Binada mahsur kalanlar, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Beşiktaş'ta toprak kayması sonucu bir binanın girişindeki merdiven çöktü. Olay, Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binada meydana geldi; binanın girişindeki istinat duvarı da çöktü.

GİRİŞ ÇÖKÜNCE BİNADA MAHSUR KALDILAR

Merdivenin çökmesinin ardından binada mahsur kalanları tahliye etmek için olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 24 sitede yayınlandı.
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