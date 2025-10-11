Haberler

Kucak kucağa oturdular! Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde

Kucak kucağa oturdular! Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde
Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın önceki akşam Etiler'deki bir gece kulübünün çıkışında görüntülendi. Yalçın'ın direksiyon başında olduğu araçta, yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının bulunması dikkat çekti. Ünlü teknik direktör, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakarak hızla olay yerinden ayrıldı.

Son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki akşam Etiler'deki bir gece kulübünden çıkarken objektiflere yakalandı.

ETİLER'DE GECE TURU

Yalçın, mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti ve gazetecilerin görüntü aldığı sırada herhangi bir açıklama yapmadı.

Kucak kucağa oturdular! Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde

ARABADA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Ünlü teknik direktörün aracında yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının olması dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çevredeki bazı kişiler "Etiler dolmuşu mu?" şeklinde espri yaptı.

KAYIPLAR SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz aylarda kardeş acısı yaşayan Sergen Yalçın, bu olay sonrası ilk kez gece hayatında objektiflere yansıdı. Deneyimli teknik adam, sessizliğini koruyarak mekandan hızla uzaklaştı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Milli maç arasını böyle değerlendirmek istemiş herhalde...kimsenin özel hayatına müdahale olmaz ama öne çıkan insanlarda biraz yaşantılarına dikkat etsinler. Zira kötü örnek olma durumları çok yüksek...

Haber YorumlarıSabri:

Bir sporcu örnek ahlaklı olması lazm bunlarda ne arar sergen hep böyleydi zaten istedigi kadar başarılı ol senin topluma karşı sorumluluğu var örnek olması lazımken kucakta kızlar gece hayatları hep meşru oldu ondan sonra özel hayat oldu hani nerde ahlak sporcu ahlakliydi hani her alanda lazım ama bunlar artık normallestirdi işi sonra çok prensipliymis gibj gözükürler

Haber YorumlarıSERKAN:

Haber YorumlarıSERKAN:

Haber YorumlarıBeşiktaşlı:

dengesiz ya.

