Kucak kucağa oturdular! Sergen Yalçın bir araba dolusu kadınla gecelerde

Son dönemde özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, önceki akşam Etiler'deki bir gece kulübünden çıkarken objektiflere yakalandı.

ETİLER'DE GECE TURU

Yalçın, mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti ve gazetecilerin görüntü aldığı sırada herhangi bir açıklama yapmadı.

ARABADA DİKKAT ÇEKEN ANLAR

Ünlü teknik direktörün aracında yan koltukta kucak kucağa oturan iki kadının olması dikkatlerden kaçmadı. Bu görüntü sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, çevredeki bazı kişiler "Etiler dolmuşu mu?" şeklinde espri yaptı.

KAYIPLAR SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Geçtiğimiz aylarda kardeş acısı yaşayan Sergen Yalçın, bu olay sonrası ilk kez gece hayatında objektiflere yansıdı. Deneyimli teknik adam, sessizliğini koruyarak mekandan hızla uzaklaştı.