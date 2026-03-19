Zengin semtinde yaptığı işten 150 bin lira kazanıyor: Okumayın, iş kovalayın

İstanbul Etiler'de köpek gezdirdiğini belirten bir vatandaşın kazandığı para dikkat çekti. Söz konusu paylaşımda, saatlik ücretin 1500 TL olduğu ve günlük 4 köpek gezdirilmesi halinde aylık gelirin 150 bin TL'ye ulaştığını söyledi.

"OKUMAYIN, ZENGİN SEMTİNDE İŞ KOVALAYIM"

Paylaşımın devamında ise şu sözlere yer verildi: "Etiler'de köpek gezdiriyorum saati 1500 TL. Günde 4 köpek gezdirsem ayda 150k yapıyor. Masraf yok vergi yok fatura yok. Tek sermayem zamanım. Mühendislik kovalayan arkadaşlarım hala staj bulamıyor. Okumayın abi gidin zengin semtinde iş kovalayın mantıklı işler yaparak köşeyi dönersiniz"

TARTIŞMA ÇIKARDI

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan paylaşım, özellikle gençler arasında meslek seçimi ve gelir beklentileri üzerine tartışmaları beraberinde getirdi.

