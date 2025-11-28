Haberler

Kırıkkaleli şehidin ismi kavşağa verildi

Muş'un Malazgirt ilçesi kırsalında 1993 yılında mayına basması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Torunlu'nun adı Etiler Köprülü Kavşağı'na verildi.

Kırıkkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kasım ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Ahmet Önal başkanlığında yapıldı.

Mecliste bütçe görüşmelerinin ardından Başkan Önal tarafından önerilen isim değişikliği meclis üyelerinin tamamının desteğini aldı.

Bu kapsamda, 1993 yılında Muş'un Malazgirt ilçesi kırsalında mayına basması sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Torunlu'nun ismi, Kırıkkale'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Etiler Köprülü Kavşağı'nda yaşatılacak.

Başkan Önal, göreve geldikleri günden bu yana vatan uğruna can veren kahramanların aziz hatıralarını yaşatmak için çalıştıklarını belirtti.

Şehit ailelerinin taleplerinin kendileri için öncelik olduğunu vurgulayan Önal, "Aziz şehitlerimizin isimlerini şehrimizin en değerli noktalarında yaşatmak hem görevimiz hem de vefa borcumuzdur." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
