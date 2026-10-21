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Merve Boluğur nereli, Türk mü? Merve Boluğur Yunan vatandaşı mı?

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Merve Boluğur nereli, Türk mü? Merve Boluğur Yunan vatandaşı mı?
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Merve Boluğur, yurt dışı planlarına ilişkin açıklamalarıyla gündeme geldi. Etiler’de basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, Yunanistan’a gitme ve Golden Visa alma planını paylaşırken kendisine yöneltilen vatandaşlık sorusuna da yanıt verdi. Boluğur’un açıklamalarının ardından Yunan vatandaşlığı alıp almadığı merak konusu oldu. Peki, Merve Boluğur nereli, Türk mü? Merve Boluğur Yunan vatandaşı mı? Detaylar haberimizde.

Merve Boluğur, Etiler’de bir mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Yunanistan planlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Golden Visa almayı düşündüğünü belirten oyuncunun sözleri, “ Merve Boluğur Yunan vatandaşı mı?” ve “ Merve Boluğur nereli, Türk mü?” sorularını gündeme taşıdı. 

MERVE BOLUĞUR NERELİ TÜRK MÜ?

Merve Boluğur, Etiler’de bir mekân çıkışında basın mensuplarıyla yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yurt dışı planları hakkında soruları yanıtlayan oyuncu, Yunanistan’a gitmeyi ve Golden Visa almayı planladığını belirtti. Boluğur’un açıklamalarının ardından oyuncunun nereli olduğu ve Türk olup olmadığı merak konusu oldu.

MERVE BOLUĞUR YUNAN VATANDAŞI MI?

Merve Boluğur, Yunan vatandaşı olacağı yönündeki iddialar üzerine kendisine yöneltilen soruya gülümseyerek yanıt verdi. Oyuncu, Yunanistan’a gideceklerini ve Golden Visa alacaklarını söyledi. Ancak Boluğur’un bu açıklaması, Yunan vatandaşlığı aldığı anlamına gelmiyor.

Yunanistan’da yatırım yoluyla oturum izni sağlayan Golden Visa programına ilişkin planını paylaşan oyuncu, bu sürecin kendisine yeni fırsatlar sunabileceğini ifade etti.

“YENİ PROJELER İÇİN GÜZEL UMUTLARIMIZ VAR”

Gezmeyi ve farklı kültürler tanımayı sevdiğini belirten Merve Boluğur, Golden Visa planıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avrupa’da çalışıp çalışmayacağı sorulan oyuncu, “Gidince bakacağız sonuçta. Allah ne nasip ederse onu yaşayacağız ama güzel umutlarımız var tabii. Çok daha güzel kapılar açacağına kalben inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇOK HIZLI ALACAĞIM”

Golden Visa işlemlerinin ne zaman tamamlanacağı sorusunu da yanıtlayan Merve Boluğur, sürecin kısa sürede sonuçlanmasını beklediğini dile getirdi. Oyuncu, “Çok hızlı alacağım. Ne zaman istersen hemen gidiyoruz” sözleriyle Yunanistan planının yakın zamanda gerçekleşebileceğini belirtti.

Boluğur’un açıklamalarında öne çıkan Golden Visa, Yunanistan’da yatırım yoluyla oturum izni sağlayan bir program olarak biliniyor. Oyuncunun bu programı alma planı, Yunan vatandaşlığı aldığı anlamına gelmiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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