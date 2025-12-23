Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Umut Evirgen için karar verildi

Güncelleme:
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ünlü yapımcı Umut Evirgen ve 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evirgen, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Etiler'deki 'Kütüphane' mekanıyla dikkat çekmişti.

  • Umut Evirgen ve Yaşar Koz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
  • Umut Evirgen ve Yaşar Koz, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
  • Umut Evirgen, 12 Aralık'ta Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanında içinde 3 adet silahın bulunduğu operasyonla ilişkilendirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz, gözaltına alındı.

EŞİNİN GÖSTERİ SIRASINDA GÖZALTINA ALINDI

Evirgen, dün akşam eşi Alina Boz'un başrolünde yer aldığı Palamut Zamanı adlı tiyatro oyununun temsili için gittiği Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Umut Evirgen, Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasının ardından gündeme gelen Etiler'deki 'Kütüphane' mekanıyla dikkat çekmişti.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

1990 doğumlu olan Umut Evirgen, yönetmen, yapımcı ve işletmeci olarak tanınıyor. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye döndü. Bilgi Üniversitesi'nde sinema üzerine yüksek lisans yaptı.

2023 Aralık ayında oyuncu Alina Boz ile evlendi.

Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Öğretmenlikte bir devrin sonu! MEB pedagojik formasyonu resmen kaldırdı

Öğretmenlikte bir devrin sonu! Şikayet edilen uygulama kaldırıldı
