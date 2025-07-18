İstanbul'da İmam Hatip Lisesi İçin Yurt Projesi İçin Protokol İmzalandı

İSTANBUL Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Etiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş., Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi yurt projesi için iş birliği protokolü imzaladı.

İstanbul Valiliği tarafından yürütülen 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için yeni bir yurt inşa edilecek. İstanbul Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Etiler Gayrimenkul Yatırım A.Ş. arasında iş birliği protokolü imzalandı. Valilikte gerçekleştirilen protokol imza törenine katılan İstanbul Valisi Davut Gül, eğitime verdikleri katkılar nedeniyle iş insanı Mesut Toprak'a teşekkür etti. Vali Gül, "İstanbul Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Okulu'nun mezunlarından biri olan Mesut Toprak'a geçmişte okulun yapımına sunduğu katkılar için, şimdi de barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak yapılan yurt projesine verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bugünkü protokolümüzle, yurt projesi anahtar teslim şekilde hayata geçirilecek" dedi.