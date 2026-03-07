Haberler

Etiler'deki vahşet saniye saniye kamerada: Biz yakarsak söndüremezler

Etiler'deki vahşet saniye saniye kamerada: Biz yakarsak söndüremezler
Etiler'de bir eğlence mekanının kundaklandığı ve ertesi günü işletme sahibi Yusuf Durmuş'un öldürüldüğü vahşete ilişkin detaylar ortaya çıktı. Kundaklama anı saniye saniye kameraya yansırken tutuklanan 18 yaşındaki şüphelilerden biri ifadesinde 150 bin TL karşılığı işi aldığını itiraf etti. Diğer şüpheli ise, "Kulübü ateşe verirken 'Biz yakarsak söndüremezler' diye bağırdı" dedi. Durmuş'un işten çıkardığı için kendisine husumet besleyen güvenlik görevlisinin olayı azmettirdiği öne sürüldü.

  • İstanbul Beşiktaş Etiler'de 2 Mart'ta bir eğlence mekanının girişine benzin dökülerek yangın çıkarıldı.
  • Polis, yangını çıkardığı tespit edilen 18 yaşındaki M.A. ve S.M.'yi yakaladı ve M.A.'nın işi 150 bin liraya aldığını belirtti.
  • Mekan sahibi Yusuf Durmuş, yangından bir gün sonra silahlı saldırıda öldürüldü.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Etiler Nispetiye Mahallesi'nde 2 Mart Pazartesi günü saat 06.30 sıralarında yaşanan kan donduran olaylar silsilesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir eğlence mekanının girişinde yangın çıktı.

Alevleri gören çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahale sonucu yangın söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, mekanın girişinin benzin dökülerek ateşe verdiğini tespit etti.

18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Bunun üzerine çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda iki şüphelinin mekanın girişini benzin dökerek ateşe verdiklerini tespit etti. Bunun üzerine ileriye ve geriye yönelik kamera çalışması yapan polis ekipleri, şüphelilerin olaydan sonra taksiye bindiklerini daha sonra da korsan taksiye binerek Bağcılar'a gittiklerini tespit etti. Şüphelinin kimliklerini de tespit eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.A. (18) ve S.M.'yi (18) yakaladı.

"İŞİ 150 BİN LİRAYA ALDIM"

Gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeli alınan şüphelilerden M.A. yabancı bir numaranın bir sohbet uygulaması üzerinden kendisiyle iletişim kurduğunu, olayı gerçekleştirmem için 150 bin lira karşılığında işi aldığını söylediği öğrenildi. Ancak M.A.'nın olaydan sonra parayı alamadığı bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin ayrıca eğlence mekanını ateşe verdiği benzini ise bir motosikletin deposundan çekerek temin ettiği öğrenildi.

"BİZ YAKARSAK SÖNDÜREMEZLER"

Olayı cep telefonuyla kayda alan S.M. ise "M.A. beni tehdit etti. Zorla beni yanına getirdi. Beni telefonla çekmezsen aileni ve seni de vururum dedi, panik oldum. Olayı yapacağından haberim yoktu. Ateşe verirken de 'biz yakarsak söndüremezler' diye bağırdı" dediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan iki şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', 'mala zarar verme' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MEKAN SAHİBİ 1 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Olayın mekan sahibi Yusuf Durmuş'un (38) bir süre önce işten çıkardığı için kendisine husumet besleyen güvenlik görevlisi tarafından azmettirildiği iddia edildi. Diğer yandan olaydan 1 gün sonra eğlence mekanı sahibi Yusuf Durmuş, Üsküdar Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki evinin önünde park halindeki aracına bindiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Durmuş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
