Merve Boluğur kimdir? Yunan vatandaşlığı sorusuna Golden Visa cevabı

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Oyuncu Merve Boluğur, 21 Ekim 2026'da Etiler'de bir mekândan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Yunan vatandaşı oluyormuşsunuz" sorusunu gülerek karşılayan Boluğur, Yunanistan'ın Golden Visa programından yararlanacağını söyledi.

MERVE BOLUĞUR YUNAN VATANDAŞI MI OLDU?

Merve Boluğur Yunan vatandaşı olmadı, Yunanistan'dan Golden Visa alacağını açıkladı. Golden Visa, Yunanistan'ın yatırım yapan yabancılara verdiği oturum izni; vatandaşlık getirmiyor.

Boluğur muhabirlere "Güzel haber. Yunanistan'a gidiyoruz. Golden Visa alıyoruz" dedi. Avrupa'da çalışıp çalışmayacağı sorulunca "Gidince bakacağız sonuçta" diye cevap verdi ve bu adımın kendisine yeni kapılar açacağına inandığını söyledi. Sürecin ne kadar süreceğini soranlara da "Çok hızlı alacağım" dedi.

MERVE BOLUĞUR KİMDİR?

Merve Boluğur, 2006'da başlayan Acemi Cadı dizisindeki Ayşegül rolüyle tanınan oyuncu. Sonraki yıllarda Kuzey Güney'de Zeynep Çiçek'i, Muhteşem Yüzyıl'ın dördüncü sezonunda Nurbanu Sultan'ı oynadı.

Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'ni bitirdi. Kadir Has Üniversitesi'nde hazırlık sınıfını okudu ama üniversiteye devam etmedi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin tiyatro bölümünde aldı.

Reklam dünyasında da çalıştı: 2012'de Rexona'nın yüzü oldu, 2014'te Maybelline New York'un ilk Türk yüzü seçildi. Müzikte ise 2010'da Kolpa'nın "Kadınım" klibinde oynadı, Murat Dalkılıç'ın Epik albümündeki "Boya Gitsin" şarkısında düet yaptı. 2020'de YouTube kanalını açtı ve 2022'de "Şşşşttt" adlı tekli şarkısını yayımladı.

MERVE BOLUĞUR NERELİ?

Merve Boluğur İstanbul doğumlu. Annesi Yugoslavya'dan göç etmiş bir aileden geliyor, babası İzmirli. Doğum günü 16 Eylül.

MERVE BOLUĞUR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Merve Boluğur yedi dizide oynadı. İlk dizisi Acemi Cadı (2006-2007, Ayşegül Yıldız), ardından sırasıyla (2006-2007, Ayşegül Yıldız), Aşk Yeniden (2007, Eylül), Kül ve Ateş (2009, Hayal İsfendiyar), Küçük Sırlar (2010-2011, Ayşegül Yalçın), Kuzey Güney (2011-2013, Zeynep Çiçek), Muhteşem Yüzyıl (2013-2014, Nurbanu Sultan) ve İçimdeki Fırtına (2017, Ezgi Kara Bademli).

Sinemadaki rolleri daha eskiye dayanıyor. Keloğlan Kara Prens'e Karşı (2006), Gomeda (2007) ve Hoşçakal Güzin (2008) filmlerinde rol aldı.

MERVE BOLUĞUR KİMLERLE EVLENDİ?

Merve Boluğur iki kez evlendi. Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 24 Ağustos 2015'te Adile Sultan Yalısı'nda evlendi; çift 11 Eylül 2017'de boşandı.

İkinci evliliğini 2 Ekim 2022'de DJ Mert Aydın'la yaptı. Bu evlilik 23 Kasım 2022'de sona erdi ve iki aydan kısa sürdü.