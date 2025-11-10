Haberler

Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı
27 yıllık evliliğini 2023'te Arzum Onan'la bitiren Mehmet Aslantuğ, yeni aşkı psikolog Canan Şahin'le uzun süre sonra ilk kez Etiler'de görüntülendi. Aralarında 29 yaş fark bulunan çiftin samimi halleri dikkat çekti. Ünlü oyuncu, "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapma, sonra konuşuruz" diyerek kısa bir açıklama yaptı.

  • Mehmet Aslantuğ, 2023 yılında 27 yıl süren evliliğini Arzum Onan ile tek celsede sona erdirdi.
  • Mehmet Aslantuğ, psikolog Canan Şahin ile yeni bir ilişki içinde olduğunu duyurdu.
  • Mehmet Aslantuğ ve Canan Şahin, Etiler'de ilk kez kameralara el ele yakalandı.

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 64 yaşındaki Mehmet Aslantuğ, 27 yıl süren evliliğini 2023 senesinde Arzum Onan ile tek celsede sona erdirmişti. Ayrılığın ardından uzun süre özel hayatı hakkında konuşmayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını, psikolog Canan Şahin'i duyurmuştu.

Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

YENİ AŞKIYLA İLK GÖRÜNTÜ

Aslantuğ ve Şahin çifti, uzun süredir birlikte olmalarına rağmen ilk kez Etiler'de kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, görüntülendiklerini fark edince kısa bir açıklama yaparak, "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapma, daha sonra konuşuruz," ifadelerini kullandı.

SİYASET VE SANAT SONRASI YENİ DÖNEM

Boşanmanın ardından bir süre siyasete yönelen, ardından tekrar setlere dönmeye hazırlanan Mehmet Aslantuğ, yeni ilişkisiyle birlikte hayatında sakin bir dönem geçirdiğini belirtmişti. Etiler'deki buluşma, çiftin kameralara ilk kez el ele yakalanmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
