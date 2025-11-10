Mehmet Aslantuğ yeni sevgilisiyle uzun süre sonra objektiflere yakalandı

Türk sinemasının ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 64 yaşındaki Mehmet Aslantuğ, 27 yıl süren evliliğini 2023 senesinde Arzum Onan ile tek celsede sona erdirmişti. Ayrılığın ardından uzun süre özel hayatı hakkında konuşmayan oyuncu, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yeni aşkını, psikolog Canan Şahin'i duyurmuştu.

YENİ AŞKIYLA İLK GÖRÜNTÜ

Aslantuğ ve Şahin çifti, uzun süredir birlikte olmalarına rağmen ilk kez Etiler'de kameralara yansıdı. Ünlü oyuncu, görüntülendiklerini fark edince kısa bir açıklama yaparak, "Şimdi bir arkadaşımızı bekliyoruz, bunu yapma, daha sonra konuşuruz," ifadelerini kullandı.

SİYASET VE SANAT SONRASI YENİ DÖNEM

Boşanmanın ardından bir süre siyasete yönelen, ardından tekrar setlere dönmeye hazırlanan Mehmet Aslantuğ, yeni ilişkisiyle birlikte hayatında sakin bir dönem geçirdiğini belirtmişti. Etiler'deki buluşma, çiftin kameralara ilk kez el ele yakalanmasıyla sosyal medyada gündem oldu.