Çağatay Ulusoy, son dönemde değişen fiziksel görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Aslıhan Malbora ile görüntülendiği Etiler'de hem özel hayatına hem de verdiği kilolara ilişkin soruları yanıtladı.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra fiziksel değişimiyle de dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son dönemde verdiği kilolarla merak uyandırdı. Önceki görünümüne kıyasla belirgin şekilde zayıflayan oyuncunun nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. İstanbul'un Etiler semtinde sevgilisi Aslıhan Malbora ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Ulusoy, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Ünlü oyuncu, kilo verme sürecine ilişkin merak edilen soruya kısa ve net bir yanıt verdi. Herhangi bir özel yöntemden söz etmeyen Ulusoy, zayıflamak için diyet yaptığını söyledi.

ZAYIFLAMA SIRRINI TEK CÜMLEYLE AÇIKLADI

Çağatay Ulusoy'a son dönemde verdiği kiloların ardından nasıl zayıfladığı soruldu. Oyuncu, merak edilen yöntemi anlatırken çalışma temposuna ilişkin de açıklamada bulundu. Ulusoy, kilo verme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı.” Ünlü oyuncunun açıklaması, fiziksel değişiminin ardından merak edilen soruya yanıt oldu.

SEVGİLİSİ ASLIHAN MALBORA İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Çağatay Ulusoy, Etiler'deki akşamında yalnız değildi. Ünlü oyuncuya sevgilisi Aslıhan Malbora eşlik etti. Gazetecilerle kısa süre sohbet eden Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini anlattı. Aslıhan Malbora ile objektiflere yansıyan oyuncu, hem özel hayatına hem de iş temposuna ilişkin sorularla karşılaştı. Sabah erken saatlerde sete gideceğini belirten Ulusoy, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra mekandan ayrıldı.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi