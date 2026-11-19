Çağatay Ulusoy'un son hali şaşırttı! Zayıflama sırrını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Son dönemde verdiği kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora ile İstanbul Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulusoy, gözle görülür değişiminin ardından merak edilen zayıflama yöntemini açıkladı. Yeni dizisi Eşref Tek'in çekimleri için yeniden sete dönen oyuncu, kilo verme sürecini anlatırken dinlenme dönemlerinde neler yaptığından da söz etti.
- Çağatay Ulusoy, son dönemde belirgin şekilde zayıfladığını ve kilo vermek için diyet yaptığını söyledi.
- Ulusoy, İstanbul Etiler'de sevgilisi Aslıhan Malbora ile birlikte görüntülendi.
- Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya gelip birlikte yemek yediklerini ve sabah erken saatlerde sete gideceğini belirtti.
Çağatay Ulusoy, son dönemde değişen fiziksel görünümüyle dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu, sevgilisi Aslıhan Malbora ile görüntülendiği Etiler'de hem özel hayatına hem de verdiği kilolara ilişkin soruları yanıtladı.
ÇAĞATAY ULUSOY'UN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra fiziksel değişimiyle de dikkat çeken Çağatay Ulusoy, son dönemde verdiği kilolarla merak uyandırdı. Önceki görünümüne kıyasla belirgin şekilde zayıflayan oyuncunun nasıl kilo verdiği merak konusu oldu. İstanbul'un Etiler semtinde sevgilisi Aslıhan Malbora ile bir mekandan çıkarken görüntülenen Ulusoy, gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakmadı. Ünlü oyuncu, kilo verme sürecine ilişkin merak edilen soruya kısa ve net bir yanıt verdi. Herhangi bir özel yöntemden söz etmeyen Ulusoy, zayıflamak için diyet yaptığını söyledi.
ZAYIFLAMA SIRRINI TEK CÜMLEYLE AÇIKLADI
Çağatay Ulusoy'a son dönemde verdiği kiloların ardından nasıl zayıfladığı soruldu. Oyuncu, merak edilen yöntemi anlatırken çalışma temposuna ilişkin de açıklamada bulundu. Ulusoy, kilo verme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Diyet yaptım. Dinlenme dönemine girince genelde dinlenmeye çalışıyorum. Şimdi de iş başladı.” Ünlü oyuncunun açıklaması, fiziksel değişiminin ardından merak edilen soruya yanıt oldu.
SEVGİLİSİ ASLIHAN MALBORA İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Çağatay Ulusoy, Etiler'deki akşamında yalnız değildi. Ünlü oyuncuya sevgilisi Aslıhan Malbora eşlik etti. Gazetecilerle kısa süre sohbet eden Ulusoy, kuzeninin ziyareti nedeniyle bir araya geldiklerini ve birlikte yemek yediklerini anlattı. Aslıhan Malbora ile objektiflere yansıyan oyuncu, hem özel hayatına hem de iş temposuna ilişkin sorularla karşılaştı. Sabah erken saatlerde sete gideceğini belirten Ulusoy, gazetecilerin sorularını yanıtladıktan sonra mekandan ayrıldı.