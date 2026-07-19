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Şişli'de AVM'ye girmeye çalışan genç kadının çantasından şarjör ve mermi çıktı

Şişli'de AVM'ye girmeye çalışan genç kadının çantasından şarjör ve mermi çıktı
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İstanbul Şişli'de bir AVM'ye çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi kadın, x-ray'de fark edilince kaçtı. Daha sonra Etiler'de bir mekanda yakalandı. Sevgilisi de gözaltına alındı. 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirildi ve 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Şişli'de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversite öğrencisi kadın, x-ray kontrolü sırasında belirlenmesinin ardından oradan uzaklaştı. Genç kadın Etiler'de bir mekanda eğlenirken yakalanırken, mermi ve şarjörü vermeye çalıştığı sevgilisi de gözaltına alındı. 7 adreste yapılan aramalarda toplam 606 mermi ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Şişli'de bir alışveriş merkezine çantasındaki şarjör ve mermilerle girmeye çalışan üniversitede öğrenci B.A. (24), x-ray kontrolü sırasında fark edildi. Güvenlik görevlileri çantadan çıkanlar için ruhsat sorması üzerine B.A. oradan uzaklaştı. İhbar üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri güvelik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini belirledi. B.A., Beşiktaş'taki bir mekanda eğlendiği sırada yakalandı. Yapılan aramada yapılan aramada çantadan şarjörle 25 mermi çıktı. Emniyete götürülen B.A., ifadesinde sevgilisi E.G.'nin (47) kendisi için kiraladığı evde temizlik yaptığı sırada malzemeleri bulduğunu iddia etti. B.A.'nın, sevgilisinin istediği üzerine malzemeleri AVM'de bulunan E.G.'ye götürmeye çalıştığını, girişte fark edilince uzaklaştığını söylediği öğrenildi. Ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri E.G.'yi de gözaltına aldı.

606 fişek ele geçirildi, 2 şahıs tutuklandı

Ardından polis ekipleri, 7 adreste arama yaptı. Aramalarda Sarıyer'deki iş yerinde 564 fişek, E.G.'nin babasına ait evde ise 17 fişek bulundu. Toplamda 606 fişeğe el konulurken, adliyeye sevk edilen B.A. ile E.G., 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan B.A'nın AVM'ye girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, genç kadının çantasını cihaza bıraktığı, güvenlikle konuştuktan sonra ordana AVM'den ayrıldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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