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Beşiktaş Etiler’de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

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Beşiktaş Etiler’de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü.

Beşiktaş Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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