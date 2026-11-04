Beşiktaş Etiler’de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beşiktaş Etiler’de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü.
Beşiktaş Etiler'de yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Binada mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı