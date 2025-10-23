Selen Görgüzel isyan etti: Allah'a havale ettim

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel, son dönemde özel hayatı ve sahne performanslarıyla sık sık gündeme gelen ünlü isimlerden biri. Oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık kariyerini de sürdüren Görgüzel, iddialı sahne şovlarıyla adından söz ettiriyor.

Görgüzel, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekânda arkadaşı Burak Aras'ın doğum günü için düzenlenen kutlamaya katıldı. Mekân girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan sanatçı, gecede neşeli tavırlarıyla dikkat çekti ve doğum günü pastasını Burak Aras ile birlikte üfleyerek kutlamaya renk kattı.

"SERUM YEDİM, GELDİM"

Sağlık durumuna da değinen ünlü isim, "Bir başkasının doğum gününde bu kadar sürprize uğramamıştım. Bugün serum aldım öyle geldim, çok salgın var, biraz rahatsızım. Kimseyle öpüşüp sarılmayalım artık; herkes birbirinin arkasından konuşup sallıyor, yüz yüze gelince de 'aşkım, bir tanem, canım cicim' oluyor," diyerek dikkat çekti.

"HERKESİN CANI SAĞ OLSUN"

"Arkanızdan konuşuluyor mu?" sorusuna içten bir yanıt veren Görgüzel, "Evet, çınlıyor. İyisiyle kötüsüyle herkesin canı sağ olsun. Herkese hakkımı helal ediyorum. Kim ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Ben affettim, Allah'a havale ettim," sözleriyle olgun bir tavır sergiledi.

"BU SEFERKİ CİDDİ"

Özel hayatı hakkında da konuşan Görgüzel, "Ben ayrılacağım neredeyse, siz hâlâ sevgilimi göremediniz. Allah korusun, bu seferki ciddi. Bekarlığı sevmiyorum, güzel bir şey değil. İnsanlar huzurlu ilişkiler yaşadığında toplum da mutlu oluyor. Herkese güzel ilişkiler diliyorum," diyerek aşk hayatına dair ipuçları verdi.

"FATİH ÜREK İÇİN DUALARIMI EKSİK ETMİYORUM"

Sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek hakkında da konuşan Görgüzel, "Ziyaret edemedim, kendisi yoğun bakımda ama menajeri Mert ve doktor arkadaşlarla irtibattayım. Dualarım onunla. Fatih benim çocukluğum, genç kızlığım… 30 yıllık bir arkadaşlığımız var. İçim acıyor ama iyileşeceğine inanıyorum," ifadelerini kullandı.