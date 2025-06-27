Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber
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Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, Etiler'de ultra lüks bir sitede kiracı olduğu daire yüzünden ev sahibiyle mahkemelik oldu. 65 bin TL olan kira bedelinin düşük olduğunu savunan ev sahibi, yeni kira için 170 bin TL talep etti. Bilirkişi raporu sonrası mahkeme, aylık kiranın 135 bin TL olmasına karar verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, İstanbul'un gözde semtlerinden Etiler'de kiracı olduğu ultra lüks daire nedeniyle mahkemelik oldu. Ev sahibi İrem Argat, yıllardır kira bedelinin emsallerin çok altında kaldığını öne sürerek dava açtı. Taraflar arasında yürütülen arabuluculuk görüşmesi sonuçsuz kalınca, iş mahkemeye taşındı.

MAHKEMELİK OLDULAR

Etiler'deki Savoy Sitesi'nde bulunan 3+1 dairesini 2018 yılında Mustafa Sandal'a kiraya veren İrem Argat, kira bedelinin güncel piyasa koşullarına göre oldukça düşük kaldığını savundu. Davaya konu olan sitede, doğayla iç içe yaşam sunan ve orman alanına sahip ultra lüks konutlar yer alıyor. Hürriyet'in haberine göre, Argat'ın avukatları, dava dilekçesinde "Aynı nitelikteki dairelerin kira bedeli 200 ila 220 bin lira arasında değişirken, müvekkilimizin 65 bin liraya razı olması beklenemez" ifadelerine yer verdi.

Mustafa Sandal'a mahkemeden kötü haber

Ev sahibinin, kiranın aylık 170 bin liraya çıkarılması talebiyle başlattığı süreçte arabuluculuk yoluyla uzlaşma sağlanamayınca, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi devreye girdi. Sandal'ın avukatları ise bu talebin gerçekçi olmadığını savunarak davanın reddini istedi. Mahkeme, kira bedelinin yeniden değerlendirilmesi için dairede bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. Uzmanlarca hazırlanan raporda, evin mevcut piyasa değeri göz önünde bulundurularak kira bedelinin 150 bin TL olması gerektiği belirtildi. Ancak mahkeme, bu bedele yüzde 10 oranında hakkaniyet indirimi uygulayarak, yeni kiranın aylık 135 bin TL olarak belirlenmesine hükmetti.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

musti oldu mu şimdi bu yaptığın? bi dünya para kazanıyorsun ama kira vermeye gelince memur gibi davranıyorsun ??

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıİlkerA:

işine gelince fakir edebiyatı yapar ama 65 bin lira kira öder onda da ev sahibiyle davalık olur . Al birini vur ötekine hepsi tiyatrocu

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Kira ödeyeceği tutarı kredi çekip bankaya ödese çektiği krediyle normal bir daire satın alabilir.

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Haber YorumlarıKardelen:

Bu bir örnek sadece bu milletin canını okudunuz ey hükumet yatacak yeriniz yok muhalefet sizde aynı renksiniz belediyelerinizde gördük at gözlüklü ler sizin de bir farkınız yok deveyi diken insanı şikenin kiymetlidir

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