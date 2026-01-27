Çocuk gözünden geleceğin dünyasına dair resim sergisi İstanbul'da açıldı

Central Hospital ile Finnish Education System Institute iş birliğiyle düzenlenen ve Fiin Koleji öğrencileri tarafından hazırlanan "Doğudan Batıya" temalı çocuk gözünden geleceğin dünyasına dair resim sergisi, Central Hospital Etiler'de açıldı.

Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş ve Fiin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Bora Çakmak'ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, aralarında Finlandiya Fahri Başkonsolosu Jeff Hakko, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Özbek Kadın Hakları Derneği Başkanı Ozoda Islomova ve T Force Akademi ve Vakıf Başkanı Monik İpekel'in de bulunduğu birçok isim katıldı.

Serginin açılışında konuşan Central Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurullah Ermiş, sağlığın sadece ilaçla olmadığını, insanların ruhunu da tedavi etmek gerektiğini söyledi.

Ermiş, şifanın insanın ruhuna dokunmakla başladığını belirterek, "Biz de bu hastaneyi kurarken bunu düstur edindik ve insanın yaşamına umut veren ve bunu da sağlıklı bir şekilde yönetebilen bir bina inşa etmek istedik" dedi.

Fiin Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Bora Çakmak ise "Çocuklarımızın geleceğin temiz, mutlu, müreffeh dünyasını nasıl hayal edeceği bizim ana iş konumuz. Bugün çocuklarımızın gelecekte bizlerin yaşayacağı ortamı ortaya koydukları eserlerini takip edeceğiz. Ben çocuklarımıza böyle bir gelecek diliyorum." diye konuştu.