Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Paris Saint-Germain'den Galatasaray'a transferiyle Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesi edinen Mauro Icardi, özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz aylarda Wanda Nara ile yollarını ayıran ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından paylaştığı romantik karelerle yeni ilişkisini duyurmuştu.

Icardi'nin gönlünü çalan isim ise Arjantinli model ve oyuncu China Suarez oldu. 33 yaşındaki güzel isim, Icardi ile yaşadığı ilişkiyle olduğu kadar tarzıyla da adından söz ettiriyor. Aşkları doludizgin devam eden çiftin İstanbul'daki birlikteliği de dikkat çekiyor.

YAZ SICAĞINDA DERİ KOMBİN ŞAŞIRTTI

Çocuklarıyla birlikte İstanbul turuna çıkan China Suarez, önceki gün Etiler'de bir mağazadan çıkarken kameralara yansıdı. Ancak 33 dereceyi aşan sıcak havaya rağmen tercih ettiği kıyafetle şaşkınlık yarattı. Deri tayt, deri ceket ve bot giyen Suarez'in bu kombini sosyal medyada çokça konuşuldu. "Yaz ayında deri giymek cesaret ister" yorumlarıyla gündem olan ünlü modelin rahat tavırları ise dikkatlerden kaçmadı.