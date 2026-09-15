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Sanatçı Sinan Akçıl, Etiler Huzurevi sakinleriyle buluştu

Sanatçı Sinan Akçıl, Etiler Huzurevi sakinleriyle buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Etiler Huzurevi'nin sakinleri, sanatçı Sinan Akçıl'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Etiler Huzurevi'nin sakinleri, sanatçı Sinan Akçıl'ın katılımıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tanıtımı 12 Eylül'de yapılan "İyilik Var" adlı gönüllülük platformunun çalışmaları kapsamında Etiler Huzurevi'nde özel etkinlik düzenlendi.

Sanatçı Sinan Akçıl, etkinlik kapsamında ziyarette bulunduğu huzurevi sakinleriyle sohbet etti. Huzurevi sakinlerine çikolata dağıtan Akçıl, şarkı da söyledi.

Sinan Akçıl, AA muhabirine, huzurevi sakinleriyle vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu anlatarak, "Ben onlara huzur vereceğime onlar bana huzur verdi. Deminden beri çok eğleniyoruz, baksana ne kadar tatlılar. Çok keyifliyiz." dedi.

Ziyaret sırasında, hayatını kaybeden anneannesini hatırladığını belirten Akçıl, "Rahmetli anneannemi çok severdim. Onun yerini inşallah bugün o sevdiklerimle doldurmaya çalışıyoruz diyeyim. Bundan sonra geleceğim sık sık. Çünkü hem bana, eve yakın hem çok güzel bağ kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Akçıl, sanatçıların toplumsal faydayı gözeten projelerde yer almasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"İyilik konuşmaları yapmak yerine iyilik eylemlerinde bulunulmalı. Bulunanlar vardır mutlaka. Böylesi çok daha sahici ve samimi geliyor bana. İnsana dokunmak çok önemli. Sadece sözle olmuyor. Onları, yaşlılarımızı bir gün değil her gün hatırlamalıyız. Ben anneannemi kalbime kazıdığım gibi buradaki insanları da gelip kalbimize kazımamız gerekiyor diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
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