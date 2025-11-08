Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisi için imajını tazeledi

Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine hem dijital projeler hem de yer aldığı marka iş birlikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Genç yaşına rağmen birçok projede rol alan başarılı oyuncu, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliği ve özel hayatıyla da sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

AŞK BİTTİ, PROJELER DEVAM EDİYOR

Saraçoğlu'nun adı uzun süre, Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Dizideki etkileyici uyumlarının ekrandan gerçek hayata taşındığı iddiaları, ikilinin birlikte tatile çıkması ve çeşitli yerlerde görüntülenmesiyle iyice güçlenmişti. Her iki taraf da özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmamayı tercih ederken, dizinin final yapmasıyla birlikte aşk söylentileri de son bulmuştu.

3,5 SAATLİK KUAFÖR ZİYARETİ: "GİZLENDİM, SÜRPRİZ BOZULMASIN"

Afra Saraçoğlu, önceki gün Etiler'de bir kuaför salonu çıkışında, kucağında köpeği Nagi ile görüntülendi. Yeni dijital projesi olan A.B.İ. dizisi için imaj tazeleyen oyuncu, saçlarına yaptığı değişikliği gizlemeye çalıştı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, "Bilerek gizlendim, projem için saçlarımı yaptırdım. Sürprizi kaçırmak istemiyorum" diyerek yeni rolü hakkında ipuçları verdi. Kuaförde yaklaşık 3,5 saat kalan oyuncu, işlemlerin ardından hızla aracına binerek oradan ayrıldı.