Afra Saraçoğlu A.B.İ. dizisi için imajını tazeledi

Yalı Çapkını dizisindeki başarısıyla adından söz ettiren Afra Saraçoğlu, yeni projesi A.B.İ. için imaj yeniledi. Etiler'de kuaförden çıkarken köpeği Nagi ile görüntülenen oyuncu, "Sürprizi kaçırmak istemiyorum" diyerek saçındaki değişikliğin yeni rolüne ait olduğunu söyledi.

  • Afra Saraçoğlu, A.B.İ. dizisi için saçlarını değiştirdi.
  • Afra Saraçoğlu, kuaförde 3,5 saat kaldı.
  • Afra Saraçoğlu, yeni projesinin sürprizini kaçırmamak için görünmemeye çalıştı.

Yalı Çapkını dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen Afra Saraçoğlu, oyunculuk kariyerine hem dijital projeler hem de yer aldığı marka iş birlikleriyle hız kesmeden devam ediyor. Genç yaşına rağmen birçok projede rol alan başarılı oyuncu, yalnızca oyunculuğuyla değil, güzelliği ve özel hayatıyla da sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

AŞK BİTTİ, PROJELER DEVAM EDİYOR

Saraçoğlu'nun adı uzun süre, Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile anılmıştı. Dizideki etkileyici uyumlarının ekrandan gerçek hayata taşındığı iddiaları, ikilinin birlikte tatile çıkması ve çeşitli yerlerde görüntülenmesiyle iyice güçlenmişti. Her iki taraf da özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmamayı tercih ederken, dizinin final yapmasıyla birlikte aşk söylentileri de son bulmuştu.

3,5 SAATLİK KUAFÖR ZİYARETİ: "GİZLENDİM, SÜRPRİZ BOZULMASIN"

Afra Saraçoğlu, önceki gün Etiler'de bir kuaför salonu çıkışında, kucağında köpeği Nagi ile görüntülendi. Yeni dijital projesi olan A.B.İ. dizisi için imaj tazeleyen oyuncu, saçlarına yaptığı değişikliği gizlemeye çalıştı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Saraçoğlu, "Bilerek gizlendim, projem için saçlarımı yaptırdım. Sürprizi kaçırmak istemiyorum" diyerek yeni rolü hakkında ipuçları verdi. Kuaförde yaklaşık 3,5 saat kalan oyuncu, işlemlerin ardından hızla aracına binerek oradan ayrıldı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Mal hepsi dışarıda ve bunun adı sanat tüküreyim böyle sanatın içine

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
