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Beşiktaş'ta İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarı çöktü

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Beşiktaş'ta İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarı çöktü
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İstanbul'da dünden beri etkili olan yağmurun ardından Beşiktaş'ta İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir bölümü, Etiler Zeytinoğlu Caddesi'nde sitenin bahçesine doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çöken bölüm güvenlik şeridiyle kapatıldı.

BEŞİKTAŞ'ta etkili olan yağmurun ardından bir lisenin istinat duvarı sitenin bahçesine doğru çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken duvarın çöken bölümüne güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı.

İstanbul'da dünden beri etkili olan yağmur nedeniyle Etiler Zeytinoğlu Caddesi'nde bulunan Beşiktaş'taki İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin istinat duvarının bir kısmı, dün sabah saatlerinde çöktü. Çökme nedeniyle duvardan kopan beton ve moloz parçaları sitenin arka bahçesine doldu. Olayda ölen ya da yaralan olmadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından site bahçesinin ilgili bölümüne güvenlik şeridi çekildi; çöken bölüm kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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