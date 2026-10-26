63 yaşındaki Aydan Şener'den estetik itirafı! Herkesi şaşırttı

63 yaşındaki Aydan Şener, yıllara meydan okuyan görünümünün sırrını açıkladı. 1981 Türkiye Güzeli olan ve Çalıkuşu dizisindeki Feride karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu, estetik ve güzellik konusundaki açıklamalarıyla şaşırttı.

KIZIYLA GÖRÜNTÜLENDİ, MERAK EDİLENLERİ ANLATTI

Türk sineması ve televizyon dünyasının unutulmaz isimlerinden Aydan Şener, geçtiğimiz günlerde kızı Ecem ile birlikte Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Uzun süredir Sarıyer'de sakin bir hayat sürdüren oyuncu, alışveriş merkezlerine çok sık gitmediğini belirtti. Şener, o gün kızıyla birlikte telefon almak için dışarı çıktıklarını anlattı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu, hem günlük yaşamına hem de yıllardır merak edilen güzellik alışkanlıklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

1981'DE TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLMİŞTİ

Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilerek adını geniş kitlelere duyurdu. Aynı yıl Miss World yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Güzellik yarışmasının ardından oyunculuğa adım atan Şener, 1984 yapımı Küçük Ağa dizisiyle ekran kariyerine başladı. Ancak oyuncunun asıl çıkışı, 1986 yılında Kenan Kalav ile başrollerini üstlendiği Çalıkuşu dizisiyle gerçekleşti. Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanan dizide hayat verdiği Feride karakteri, Şener'in kariyerindeki en unutulmaz rollerden biri oldu. Aradan geçen yıllara rağmen oyuncunun görünümü ve güzelliğini nasıl koruduğu merak edilmeye devam ediyor.

GÜZELLİĞİNİN SIRRINI İLK KEZ BÖYLE ANLATTI

63 yaşındaki Aydan Şener, genç görünümünü korumak için sanıldığı kadar yoğun bir bakım programı uygulamadığını söyledi. Beslenmesine dikkat ettiğini, yürüyüş yaptığını ve cilt bakımını ihmal etmediğini anlatan oyuncu, günlük alışkanlıklarını şu sözlerle açıkladı: "Özellikle çok kendimle uğraşan biri değilim, yemeye içmeye dikkat ediyorum, yürüyüşler yapıyorum ve cilt bakımıma özen gösteriyorum."

ESTETİK SORUSUNA VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

Aydan Şener'e yöneltilen en dikkat çekici sorulardan biri de estetik müdahalelerle ilgiliydi. Yıllardır güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, estetik yaptırıp yaptırmadığına ilişkin merakı giderdi. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre, Şener, "Estetik yok ancak yaptırabilirim belki ilerleyen zamanda. Şu an için ufak dokunuşlarım ile ilerliyorum." dedi.

Kaynak: Haberler.com