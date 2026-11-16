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Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var

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Alina Boz, eşiyle spora başladı ama hesap tutmadı: Bir terslik var
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Oyuncu Alina Boz, yönetmen eşi Umut Evirgen ile Etiler'de bir mekân çıkışında görüntülendi. İlk bebeğini bekleyen Boz, eşiyle birlikte spora başladıklarını anlatırken ortaya çıkan sonucu esprili bir dille paylaştı.

  • Alina Boz ve eşi Umut Evirgen, ilk bebeklerini bekliyor.
  • Boz, eşiyle aynı dönemde spora başladıklarını, kendisinin kilo aldığını, eşinin ise zayıfladığını söyledi.
  • Aralık 2023'te evlenen çift, Etiler'de arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra mekândan ayrıldı.

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen eşi Umut Evirgen, İstanbul Etiler'de arkadaşlarıyla yemek yedikleri bir mekânın çıkışında görüntülendi. İlk bebeğini bekleyen Boz, soğuk havaya rağmen muhabirlerin sorularını kısaca yanıtladı; eşiyle birlikte spora başladıklarını söyledi ve ortaya çıkan sonucu gülerek anlattı.

BEN KİLO ALDIM, O ZAYIFLADI

Posta'nın aktardığına göre Boz, hamileliğinin çok güzel geçtiğini belirtti. Eşiyle aynı dönemde spora başladıklarını anlatan oyuncu, "İkimiz de spora başladık, ama bir terslik var. Ben kilo aldım, o zayıfladı" sözleriyle Evirgen'e takıldı.

Arkadaşlarıyla yemek yediklerini belirten çift, mekân çıkışındaki sohbeti uzatmadı. Boz ve Evirgen, "Hava çok soğuk, sonra konuşuruz" diyerek mekânın önünden ayrıldı.

PARAMPARÇA'NIN HAZAL'I OLARAK TANINDI

Alina Boz, geniş kitlelerce "Paramparça" dizisinde canlandırdığı Hazal karakteriyle tanındı. Oyuncu sonraki yıllarda "Vatanım Sensin" ve "Maraşlı" dizilerinde, "Bandırma Füze Kulübü" filminde rol aldı. Umut Evirgen ise yönetmen kimliğiyle biliniyor.

İLK BEBEKLERİNİ BEKLİYORLAR

Aralık 2023'te hayatlarını birleştiren Boz ve Evirgen, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Oyuncu, bebek beklediğini daha önce katıldığı bir mezuniyet töreninde kendisi doğrulamıştı.

Çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor. Boz ve Evirgen'in Etiler'deki görüntüleri ile oyuncunun spor sözleri, Hürriyet ve Sabah'ın magazin sayfalarında da yer aldı.

Alp Deniz Karadere
Alp Deniz Karadere
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