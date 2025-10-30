Haberler

Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü İçin Etkinlik Düzenlendi

Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü İçin Etkinlik Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak ve huzurevi sakinlerinin toplumsal hayata katılımını teşvik etmek amacıyla düzenlendi. Etkinlikte Cumhuriyet dönemi eserlerinin sergilendiği bir sergi ve çeşitli dans gösterileri yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması ve huzurevi sakinlerinin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet Balosu", huzurevi sakinlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, huzurevi sakinlerine ait Cumhuriyet dönemi eserlerinin yer aldığı özel "Cumhuriyet Sergisi" ile başladı.

Sergide, Atatürk'e ait fincan, Cumhuriyet dönemine ait el işlemeleri ve geleneksel örtüler, orijinal dergi, gazete kupürleri, daha önce hiç sergilenmemiş fotoğraflar ve objeler ziyaretçilerle buluştu.

Programda, Etiler Huzurevi sakinleri profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırladıkları Cumhuriyet Valsi performansı sergiledi. Katılımcılar, Atatürk'ün sevdiği eserler eşliğinde gerçekleşen gösteriyi beğeniyle izledi.

Canlı müzik eşliğinde vals, tango ve zeybek danslarının sergilendiği programda, ayrıca Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menü ikram edildi.

Kaynak: AA / Mücahit Türetken - Güncel
Gebze'den güzel haber hala gelmedi! 'Bilir' çifti için zamanla yarış

Gebze'den güzel haber hala gelmedi! "Bilir" çifti için zamanla yarış
FED, faiz kararını açıkladı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Alman turistlere 59 bin lira hesap çıkaran restorana rekor ceza

Turistlere çıkardığı hesabın bedeli ağır oldu! Kesilen cezaya bakın
Gebze'de yıkılan binada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 kişi sağ çıkarıldı

Gebze'de yıkılan 7 katlı binadan kahreden haberler peş peşe geldi
Diyanet'ten 29 Ekim mesajı: Atatürk ve tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yad ediyoruz

Ali Erbaş gibi yapmadı! İşte Diyanet'in 29 Ekim mesajı
Alkollü sürücü kimlik isteyen şube müdürüne tekme attı

Alkollü sürücü, polis müdürüne tekme attı
Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı 'Bu kadın ölsün' mesajını böyle savundu

Güllü'nün kızı, annesi için yazdığı o mesajı böyle savundu
Süper Lig takımı Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Süper Lig ekibi BAL Ligi takımına yenildi, Türkiye Kupası'ndan elendi
Beştepe'deki 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken detay! Bahçeli katılmadı

Liderlerin buluştuğu zirvede "Bahçeli" sürprizi
BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı

BM Genel Kurulu'ndan ABD'yi kızdıracak Küba kararı
Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak

Instagram'a bomba yeni özellik! Kullanıcılar buna bayılacak
Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten

Faciaya anbean şahit oldu! Söyledikleri kan donduran cinsten
Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor

Galatasaray'da flaş gelişme! Barış Alper takımdan ayrılıyor
Eski Kemer Belediye Başkanı'na suçüstü: Rüşvet iddiasıyla gözaltında

Eski başkana suçüstü! Rüşvet paraları cebinden çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.