Cumhuriyetin 102. Yıl Dönümü İçin Etkinlik Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü koordinasyonunda Etiler Huzurevi'nde, Cumhuriyetin 102. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması ve huzurevi sakinlerinin toplumsal hayata aktif katılımının desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen "Cumhuriyet Balosu", huzurevi sakinlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, huzurevi sakinlerine ait Cumhuriyet dönemi eserlerinin yer aldığı özel "Cumhuriyet Sergisi" ile başladı.

Sergide, Atatürk'e ait fincan, Cumhuriyet dönemine ait el işlemeleri ve geleneksel örtüler, orijinal dergi, gazete kupürleri, daha önce hiç sergilenmemiş fotoğraflar ve objeler ziyaretçilerle buluştu.

Programda, Etiler Huzurevi sakinleri profesyonel eğitmenler eşliğinde hazırladıkları Cumhuriyet Valsi performansı sergiledi. Katılımcılar, Atatürk'ün sevdiği eserler eşliğinde gerçekleşen gösteriyi beğeniyle izledi.

Canlı müzik eşliğinde vals, tango ve zeybek danslarının sergilendiği programda, ayrıca Atatürk'ün sevdiği yemeklerden oluşan özel menü ikram edildi.