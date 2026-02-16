Ünlü şarkıcıdan 50 milyonluk araba açıklaması

Başarılı şarkıcı Buray, geçtiğimiz gün Etiler'de bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Ünlü ismin 50 milyon lira değerindeki lüks bir araca binmesi dikkat çekti.

Görüntülerin ardından aracın Buray'a ait olduğu yönünde yorumlar yapılırken, gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Şarkıcı, söz konusu otomobilin kendisine ait olmadığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Buray,

"Araba bir arkadaşımın. O gün beraber yemek yedik. Çıkarken röportaj yaptık ve o arabaya bindim. Millet benim sandı ama benim arabam değil" dedi.

Ünlü şarkıcı sözlerine esprili bir şekilde devam etti:

"50 milyonum olsa arabaya vermem. Beni tanıyanlar bilir. 50 milyonum olsa gezerim o parayı çatır çatır yerim."

Buray'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.