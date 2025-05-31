ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 31 Mayıs 2025

6 Nisan 1920

1- Et ve Süt Kurumu, kurban pazarlarında satılamayan hayvanları satın alacak

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

"Yetiştiricilerimizin emekleri bizim için çok önemli, onların maliyetleri gözetilerek alım fiyatları belirlenecek"

"Yetiştiriciler, hayvanlarını bulundukları yere en yakın konumdaki kesimhanede kestirebilecekler"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

2- Yeni teşvik sistemiyle Anadolu'da "sanayi devrimi" hedefleniyor

Teşviklerle desteklenecek "Yerel Kalkınma", "Dijital Dönüşüm", "Yeşil Dönüşüm", "Stratejik", "Teknoloji" hamle programları, "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ekonomik kalkınmayı tetikleyecek

Sağlanacak teşviklerin tıptan elektroniğe, hava ve uzay araçlarından makine imalatına kadar yüksek teknoloji üretimini yeni bir boyuta taşıması bekleniyor

Savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımın diğer alanlara da taşınarak Anadolu'nun üretim üssüne dönüştürülmesi planlanıyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

3- İş dünyası temsilcileri, yeni yatırım teşvik sisteminin sağlayacağı katkılara odaklandı

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükcü:

"Türkiye'nin planlı sanayileşmesinde lokomotif görevi üstlenen OSB'ler, yeni yatırım teşvik sisteminden doğrudan ve güçlü şekilde faydalanacak. Sistem, sadece bugünü değil, 2030'a kadar uzanan kalkınma vizyonumuzu doğrudan şekillendirecek"

Girişimci İş Kadınları Derneği Başkanı Gözde Diker:

"Yeni sistemin özellikle kadın girişimcilerin güçlenmesine, kadın istihdamının artmasına ve Türkiye ekonomisinin daha kapsayıcı bir büyüme modeline kavuşmasına katkı sunmasını son derece önemsiyoruz"

(Mertkan Oruç/Ankara)

4- Sigarayı bırakmak psikolojik danışmanlık ve ilaç tedavisiyle mümkün

Prof. Dr. Güzin Öztürk Zeren:

"Aslında sigara bıraktırma tedavisi bireysel bir tedavi. O yüzden hekim tarafından mutlaka görüşme yapılarak kendi sağlık koşullarına uygun, kişinin bırakmasını kolaylaştırıcı destek tedaviler veriyoruz"

Prof. Dr. Seçil Günher Arıca:

"İlk geldiğinde hastayı, diğer tüm hastalıkları yönünden değerlendiriyor, ona uygun yöntemi seçiyoruz. İlaç tedavisinin yanında psikolojik danışmanlık hizmeti de veriyoruz"

(İrem Demir) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

5- İstanbul'da bu yıl "sigara" kaynaklı 1068 yangın çıktı

2025'in ilk 4 ayında söndürülmemiş sigaradan kaynaklanan yangınlardan 797'si çöp ve çöp konteynerlerinde yaşandı, sigaranın 49 ot yangınına da neden olduğu kayıtlara geçti

Megakentte sigara kaynaklı 111 yangınla Esenyurt, ilçe bazlı değerlendirmede ilk sırada yer aldı

(Hüseyin Kul/İstanbul)

6- Sigara bırakma polikliniklerinde 3,8 milyonun üzerinde muayene

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde hizmet veren sigara bırakma polikliniklerinde 2010 yılından bu yana 3 milyon 801 bin 962 muayene yapıldı

Hekimlerin muayenesi ve değerlendirmesi doğrultusunda 1 milyon 538 bin 45 kişiye farmakolojik destek sağlandı

(Duygu Yener/Ankara)

7- Şehir merkezleri "Millet Bahçeleri" ile nefes buluyor

Şehirlere nefes olacak yeşil alanlar kazandırma amacıyla başlatılan Millet Bahçesi Projesi kapsamında Türkiye genelinde 292 millet bahçesinin yapımı tamamlandı

Farklı türlerden kuş ve küçük hayvanlar için doğal bir sığınak haline gelen millet bahçeleri ekosistemin korunmasına katkı sağlıyor

(Fatma Sevinç Çetin/Ankara)

8- AA, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü çerçevesinde kabin görevlileriyle görüştü

AJet Kabin Amiri Onur Özdursun:

"Dışarıdan bakıldığında oldukça havalı ama bir o kadar da özveri ve sorumluluk gerektiren bir meslek. Havalimanından, o kapıdan her girdiğimde içimde bir heyecan oluyor"

AJet Kabin Memuru Esra Beşli:

"Her gün yeni destinasyon, yeni yüz demek benim için aslında. 'İnsan işini severek yaptığında zorlanmaz.' derlermiş. Ben de aynı şekilde işimi severek yapıyorum"

(Eda Topcu/İstanbul)

9- Ekonomide gözler haziranda faiz ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu kararlarında olacak

Bugüne kadar Şanlıurfa, Konya ve Giresun'da yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının haziranda Erzurum'da gerçekleştirilmesi planlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, 19 Haziran'da faiz kararını kamuoyuna duyuracak

(Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

10- Koyun ve keçi sütünün daha fazla tüketilmesi sektörü ileriye taşıyacak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik:

"Süt üreticileri üretimi devam ettiremediği zaman dişi hayvanları kesime götürmek zorunda kalıyor"

"Süt ve süt ürünlerinin önemi anlatılarak süt tüketiminin artırılması teşvik edilmelidir"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

11- Haziranda değişken tarife gündemi gölgesindeki merkez bankası kararları takip edilecek

Haziranda ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) gibi büyük merkez bankalarının para politikası kararları takip edilecek

Yurt içi tarafındaysa nisanda politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükselten Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının para politikası kararları izlenecek

(Mahmut Çil/İstanbul)

12- Küresel piyasalar, ECB'nin faiz kararı ve ABD'de açıklanacak istihdam verilerine odaklandı

Avrupa Merkez Bankasının şirketlerin finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak ve maliyetlerini azaltmak için gevşemeyi sürdürmesi beklenirken 5 Haziran'da politika kararını açıklayacak bankanın 3 temel politika faizinde 25 baz puan indirime gideceği tahmin ediliyor

Tarifeler, küresel ekonomi üzerinde temel belirsizlik unsuru olmayı sürdürürken ABD yönetiminin değişkenlik gösteren tarife politikalarıyla süren yasal süreçlerin bu belirsizliği derinleştirebileceğinden endişe ediliyor

(Mahmut Çil/İstanbul)

13- Türkiye, ticaret merkezi olma yolunda avantajlarını yapay zekayla pekiştiriyor

Sürat Kargo CEO'su Cem Oğuz:

"Yapay zeka, lojistik gönderilerin öncelikle daha hızlı ve düşük maliyetle ulaştırılmasına imkan tanıyan optimizasyon sistemleri sunuyor"

Türkiye'nin yakın coğrafyada ticarete açılması ve bunu destekleyecek lojistik altyapıya ulaşması, stratejik konumun somut faydalarını görmeye başladığımızın bir göstergesi"

(Sibel Morrow/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Dries Mertens, Galatasaray'a 5 kupayla veda etti

Belçikalı futbolcu, RAMS Başakşehir maçında Süper Lig'de 100. kez formasını giydiği Galatasaray kariyerini sonlandırdı

Galatasaray'da 136 resmi maçta 25 gol atan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında 3 sezonda 5 kupa kazandı

(Can Öcal/İstanbul)

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