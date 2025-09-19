Huzurevi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocuklarının buluşmasından koruyucu annelik çıktı

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi sakinleri ile devlet korumasındaki kız çocuklarının buluştuğu uçurtma etkinliği iki taraf arasında bağ kurarken, bazı yaşlılar birlikte uçurtma yaptıkları çocuklara koruyucu anne olmak istiyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen "Nesiller Gökyüzünde Buluşuyor" projesi, yaşlıları ve çocukları bir araya getirdi.

Proje kapsamında, Etiler Huzurevi sakinleri ile devlet korumasında bulunan 7-12 yaş arasındaki kız çocukları, Üsküdar'daki Türkiye'nin ilk ve tek Uçurtma Müzesi'nde, onlar için düzenlenen uçurtma yapım atölyesine katıldı.

Burada istedikleri uçurtmaları birlikte tasarlayan yaşlılar ve çocuklar, daha sonra yaptıkları uçurtmaları gökyüzüne bıraktı. Hayaller, özlemler ve dilekler de kağıtlara yazılarak uçurtmalara bağlandı.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik ile kuşaklar arası bağın güçlendirilmesi hedeflendi.

"Aile Yılı" etkinliği

Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Kerem Kaymaz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesi üzerine, Bakanlığın "Büyük bir aileyiz" mottosuyla yola çıktıklarını söyledi.

Kaymaz, "Ailemizin en büyükleri ile en küçükleri arasında bilgi ve deneyim aktarımı sağlayarak aynı zamanda beraber eğlendik. Çocuklarımızla büyüklerimiz bir aradayken, aslında büyüklerimiz onların gerçek ailesi gibi oldu. Biz büyük bir aileyiz. Büyüklerimiz çocukların başlarını okşarken birer babaanne, dede oldular ve çok keyifli bir gün geçirdiler. Nesiller arasındaki duvarı yıktık. Bunu tüm Türkiye'de gerçekleştirebiliriz, buna ilişkin Bakanlığımızın çok fazla çalışması var." diye konuştu.

Huzurevi sakinlerinin hayat tecrübesiyle dolu, çocukların ise öğrenmeye aç olduklarını ifade eden Kaymaz, uçurtma etkinliğinde bir araya gelen büyüklerin çocuklara tecrübelerini aktardığını, çocukların da onların hayatlarına neşe ve renk kattığını dile getirdi.

Kaymaz, şunları kaydetti:

"Projemiz iki aşamadan oluştu. Atölye çalışmasında yaşlılarımız ve çocuklarımız bir arada uçurtmalarını tasarladı. Bu sadece bir el işi değildi, aynı zamanda bir paylaşımdı. Çok kıymetli oldu. İkinci aşamasında da huzurevi sakinlerimiz ve çocuklarımız gökyüzünde hayallerini buluşturdu. Büyüklerimizle çocuklarımızın arasındaki yaş farkını kaldırdık, hepimiz aynı yaştaydık, beraber güldük. Sadece birimiz tecrübeli, birimiz tecrübesizdik. Bu şekilde çocuklarımızın hayalleri, sakinlerimizin, yaşlılarımızın tecrübeleriyle gökyüzünde bir araya geldi."

"Umutlarını, sevgilerini, dileklerini de uçurdular"

Bakanlığa bağlı bir çocuk evleri sitesinin müdürü Elif Sayın ise 7-12 yaş arası koruma altına alınan kız çocuklarını sevgi ve şefkat ile hayata hazırladıklarını ifade etti.

Sayın, "Kıymetli büyüklerimizle geleceğimizin teminatı çocuklarımız, gökyüzünde uçurtmalarını süzdürürken umutlarını, sevgilerini, dileklerini de uçurdular. Çocukların, büyüklerimizle aralarında güçlü bir bağ oluştu. Gökyüzü çok anlamlıydı, daha renkliydi, umut doluydu. Özellikle büyüklerimizin sosyal hayatta daha aktif olabilmeleri için bu tür buluşmalar çok daha sık yapılmalı. Uçurtmalar uçurulurken büyüklerimiz de çocuklar gibi şendi. Çocuklarımızdan bazıları ilk defa uçurtma uçurma deneyimi yaşadı. Bazı büyüklerimiz de hayatlarında ilk defa uçurtma uçurdu. Hepimiz için farklı bir deneyim, farklı bir değişim oldu." dedi.

Çocukluğa döndüler

Huzurevi sakini 68 yaşındaki Ersayın Sönmez, "Çocuklara çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde bu etkinliğe katıldım. Çocukluğumuzda kendi uçurtmamızı kendimiz yapardık, o günleri yaşadım. Muhteşemdi. Özellikle de bu keyfi yaşamak için projeye katıldım. Çocuklarla mutlu olmayı özlemiştim, koşarak geldim." şeklinde konuştu.

Emekli öğretmen Resmiye Sezer, çocukları çok sevdiğini ve projeyi duyduğunda mutlu olduğunu söyledi.

Sezer, "Çocukluğuma geri döndüm ve buradan birkaç yaş gençleşmiş olarak dönüyorum. Benim ilgilendiğim çocuğun adı Eylül'dü. Sonbaharı, eylül ayını çok severim. 'Beşiktaşlıyım' dedi, birlikte Beşiktaş uçurtması yaptık. Sonra uçurduk, gayet güzel oldu, Eylül yavrumuz da beni sevdi. Ben 76 yaşındayım, çok güzel koştuk, uçurtmalar uçurduk. Kendimi çocuk gibi hissettim. Projeyi yapanlara teşekkür ediyorum, çok mutlu ettiler bizi. Çocuklar tekrar onları ziyaret etmemizi istiyor. Huzurevinde de yavaş yavaş çocuklaştık, onlarla eşit seviyede gibi olduk. Bu projenin devam etmesi büyük arzum." diye konuştu.

"Anneanne hevesiyle geldim"

Emekli çocuk doktoru 81 yaşındaki Zehra Ersan Akpir ise birlikte uçurtma yapıp gökyüzünde dalgalandırdığı 10 yaşındaki çocuğa koruyucu anne olmak istediğini bildirdi.

Akpir, "Bana çok cici bir kız düştü. Birlikte uçurtmamızı yaptık, uçurduk. Aramızda babaanne-torun ilişkisi başladı. Şimdi yanımdan ayrılmıyor. Ben de ona koruyucu annelik yapmak istediğimi, kuruluş müdürüne söyledim. Ben buraya anneanne hevesiyle geldim." ifadelerini kullandı.

Ayşe Nevin Ural da 81 yaşında olduğunu ve çocukluğunda uçurtma uçurma imkanı bulamadığını belirtti.

Bu deneyimi yaşamış olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ural, "Çocuklarla beraber olmak çok güzeldi. Birlikte uçurtmayı yaptık uçurduk. Güzel bir paylaşım oldu, el eleydik. Gerçekten çok iyi anlaştık." dedi.