Haberler

Emekli Öğretmenler, Öğretmenler Günü'nde Huzurevinde Buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'daki Etiler Huzurevi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaklaşık 130 emekli öğretmen bir araya geldi. Etkinlikte sergi açılışı, müzik performansları ve pastanın kesimiyle öğretmenlik mesleğine olan katkıları vurgulandı.

İstanbul'daki huzurevinde yaşayan emekli öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kent genelindeki huzurevlerinde kalan, öğretmenlik mesleğine yıllarını adamış yaklaşık 130 emekli öğretmen için Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kutlama programı düzenlendi.

Program kapsamında ilk olarak Etiler'deki huzurevinde kalan emekli öğretmenlerin eserlerinin yer aldığı "Öğretmenlerimizin Elinden: El İşi Tablolar, Objeler ve Resimler" temalı serginin açılışı yapıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, emekli öğretmenlere gül vererek, onlarla sohbet etti.

"Onların varlığı bize ışık tutuyor"

Turan, gazetecilere, İstanbul'da Aile Yılı kapsamında kıymetli projeler, etkinlikler düzenlediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Toplumun temel taşı hep aile diyoruz. Eğitimin de öğrenmenin de bizim kültürümüzde, inancımızda yeri çok ayrı. Bu ikisini birleştirdiğimizde ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. İyi bir aile temeli, iyi bir eğitimle birleştiğinde çok da kıymetli bir durum karşımızda. Bir yandan aileyi kurgularken, ailenin çekirdeği olan evlatlarımızın aldığı ilk eğitimler anneyle başlıyor, devamında okullarda öğretmenlerimizle devam eden bir süreç. Ben de bir öğretmen olarak olaya daha farklı gözle bakabiliyorum. Kurumlarımızda, öğretmenlerimizin varlığı çok kıymetli. Onlara hayatın bu döneminde hizmet edebilmek, onların mesleki hayatları döneminde yapmış oldukları toplumsal katkıları bu dönemde de bizim onlara sunabilmemiz çok kıymetli. Onların varlığı bize ışık tutuyor. 'İyi bir aile temeli, iyi bir eğitim, iyi bir eğitim de iyi bir öğretmen' diyoruz."

Öğretmenliğin emekliliği olmadığını belirten Turan, öğretmenlerin her yaşta, her dönemde topluma katkı verdiklerini kaydetti.

Turan, huzurevlerindeki emekli öğretmenlerin üretmeye devam ettiklerini vurgulayarak, huzurevindeki kurslara katılan öğretmenlere genç öğretmenlerin eğitim vermesiyle kuşakların bir araya geldiğini aktardı.

Emekli öğretmenlerin şiir okuduğu programda, Lütfi Banat İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı vals gösterisi sahnelendi. Ömer Turan, sohbet ettiği minik öğrencilere hediyeler verdi.

Öğretmenler Günü ve Aile Yılı temalı pasta kesiminin ardından Eyüp Musıki Cemiyeti ve Bakırköylüler Derneği canlı müzik performanslarıyla programa eşlik etti.

Şarkı ve türkülere eşlik ederek doyasıya eğlenen emekli öğretmenler, eski günleri andı.

Huzurevi sakini emekli öğretmen Filiz Pajik, düzenlenen etkinlikle gençlik yıllarına döndüğünü ifade ederek, üretmeyi asla bırakmadığını, halen el işi ürünler yaparak, bunları sergilediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale

Hakemden maç esnasında hayat kurtaran müdahale
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Tatlı imalathanesinde mide bulandıran görüntüler: Burası pislik içinde

İmalathanede pes dedirten görüntüler: Burada nasıl gıda üretiyorsun?
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
Hande Erçel'e sette doğum günü sürprizi

Şaşkınlığı yüzüne yansıdı! Sette sürpriz doğum günü pastası
Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri için son günler

Emlak vergisini ödemeyenler dikkat! Süre daralıyor
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Jorge Jesus Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor

Suudi Arabistan'da tozu dumana katıyor
Koli basili uyarılarını umursamayan kadın telefonu için nehre girdi

Koli basilini umursamadı, telefonu için nehre girdi
Düşen C-130 uçağında incelemeler sona erdi

Düşen C-130 uçağı incelemeleri tamamlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.