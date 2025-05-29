Bestemsu Özdemir, yeni sevgilisiyle Etiler'de kameralara yansıdı!

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi edinen İnci Taneleri dizisinde "Semiramis" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Bestemsu Özdemir, özel hayatıyla yeniden gündemde. Geçtiğimiz Aralık ayında, oyuncu Burak Deniz ile yollarını ayıran Özdemir, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada, "Bu konuyla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. O ismi bana sormanızı gerektirecek bir durum yok. Herkes kendi yolunda devam ediyor. Bunu ilk dile getirmek de bana düşmezdi. Ayrılık acısı hepimizin yaşadığı bir durum. Yaşamayan var mı?" sözleriyle dikkat çekmişti.

Ayrılığın üzerinden aylar geçerken, Özdemir bu kez yeni bir birliktelikle objektiflere yansıdı. Etiler'deki popüler bir mekândan çıkarken görüntülenen oyuncu, yanında bulunan esrarengiz erkek arkadaşıyla basına yakalandı. Gazetecilerin kendisini fark ettiğini gören Özdemir, hızlı adımlarla otomobiline yöneldi. Araç içinde kısa bir açıklama yapan oyuncu, ilişkisine dair samimi ifadeler kullandı: "Her şey çok güzel gidiyor. Şimdilik evlilik gibi bir planımız yok. Ortak arkadaşlarımız sayesinde tanıştık. Birbirimizi oldukça iyi anlıyoruz, uyumlu bir çiftiz."