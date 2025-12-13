Haberler

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy hakkındaki yeni bir ifade ortaya çıktı. Polise ifade veren 35 yaşındaki bir kadın spiker, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz'la üçlü ilişki yaşadıklarını belirterek, "Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler" iddiasında bulundu.

  • Bir kadın haber spikeri, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz ile üçlü ilişki yaşadığını iddia etti.
  • Kadın spiker, Mustafa Manaz, Mehmet Akif Ersoy ve Ece A.'nın kokain içtiğini öne sürdü.
  • Kadın spiker, Mehmet Akif Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen Furkan T. ile tanıştırdığını belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına uzanan soruşturma dosyasına, bir kadın haber spikerinin verdiği çarpıcı ifade girdi. 35 yaşındaki spiker, Ersoy ve aynı dosyada tutuklu Mustafa Manaz'la yaşadığını öne sürdüğü ilişkileri ve tanık olduğunu iddia ettiği olayları ayrıntılarıyla anlattı.

"İLK BAŞTA BANA DÖNMEDİ, O DÖNEM ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Sabah'ta yer alan habere göre; ifadesinde iş aradığı bir dönemde Mehmet Akif Ersoy'la iletişime geçmeye çalıştığını belirten spiker, ilk etapta kendisine dönüş yapılmadığını, Ersoy'un o dönemde güçlü bir konumda olduğunu öne sürdü. Tanışmalarının ardından Bebek ve Etiler'de bulunan evlerde görüşmeler gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiasıMehmet Akif Ersoy - Mustafa Manaz

"MANAZ VE ERSOY'UN ORTAK KULLANDIĞI EVDE İLİŞKİ YAŞADIK"

Spiker, tanışmalarından yaklaşık bir ay sonra gece kulübüne gittiklerini söyleyerek, "İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık." dedi.

"NE OLACAK İZLESİN"

İfadenin devamında, üçüncü buluşmanın Manaz'la birlikte tutulan Etiler'deki evde gerçekleştiğini anlatan spiker, "Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı." ifadelerini kullandı.

FARKLI İSİMLER VE EV BULUŞMALARI

Spiker, Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen Furkan T. ile tanıştırdığını ifade ederek, "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık." şeklinde konuştu.

ÜÇLÜ İLİŞKİ VE KOKAİN İDDİASI

İfadenin en dikkat çeken bölümünde spiker, "Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık. Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (21)

Haber Yorumlarıorhun tonga:

23 yıllık iktidar ülkenin ne hale geldiğini görsün, eserleriyle övünsünler

Yorum Beğen72
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHakan Taş:

Eeeee peki sen ? Sen Mekke imamı mısın ? Hiç mi dokunmadın ? Bunlar böyle konuşunca adam iftiraya kurban gittiğini düşünmeye başladık

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme32
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

halbuki bunları mütaasıp sanıyordum buda pudra şekeri çekip alem yapmış çok müteessir oldum

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıLegend ishere:

Kimkime dumduma ayakların omzuma hadi bakalım. Ülkede daha böyle niceleri var. Baştan aşağı pislik akıyor derler ya öyle bir şey. Ne ararsan var uyuşturucu, sex, cinayet, hırsızlık, irtikap, yolsuzluk, kumar vs vs millet bunların skinde değil afedersin.

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRegal:

Haber okumaya utaniyorum artık bundan sonra hiçbir haberi okumuycam

yanıt13
yanıt1
Haber YorumlarıBidüşün:

Adam bozulursa aile bozulur, kadın bozulursa toplum bozulur, yönetildiğimiz sistem malesef çöktü işlemiyor, kimse adaletten,yönetim şeklimizden memnun değil, biran önce Şeriat gelmeli, Allahın hükümlerine dönülmeli

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Melih ALEMDAR:

Bir de maharetmiş gibi anlatıyor . Bütün mahalle treb yapmış. Marjinallik

Yorum Beğen40
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları: Yüz ifadesi şekilden şekile girdi

Putin'in NATO ülkelerinin liderleri karşısındaki zor anları
Tuğyan Ülkem Gülter'in annesinin cezazesindeki görüntüleri yeniden gündem oldu

Cenazedeki Oscarlık performansı yeniden gündem oldu
Hande Erçel'den aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…

Aşk iddialarına ilk yorum: 45 yaşındaki yapımcıyla…
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takıma şok üstüne şok
Arda Güler, Türk futbol tarihine geçti

Yok artık Arda! Adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırdı
Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırıp koridora çıkınca çete harekete geçiyordu

Masaj salonunda iğrenç tuzak! Kadınlar bağırınca harekete geçiyorlardı
Özgür Özel'den canlı yayında İmamoğlu gafı: Bizim adayımız belli...

Cumhurbaşkanı adayını açıklarken dili fena sürçtü! İmamoğlu gafı
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
title