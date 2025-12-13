Kadın spikerden Mehmet Akif Ersoy hakkında şoke eden sözler! Üçlü ilişki ve kokain iddiası

Mehmet Akif Ersoy'un tutuklanmasına uzanan soruşturma dosyasına, bir kadın haber spikerinin verdiği çarpıcı ifade girdi. 35 yaşındaki spiker, Ersoy ve aynı dosyada tutuklu Mustafa Manaz'la yaşadığını öne sürdüğü ilişkileri ve tanık olduğunu iddia ettiği olayları ayrıntılarıyla anlattı.

"İLK BAŞTA BANA DÖNMEDİ, O DÖNEM ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Sabah'ta yer alan habere göre; ifadesinde iş aradığı bir dönemde Mehmet Akif Ersoy'la iletişime geçmeye çalıştığını belirten spiker, ilk etapta kendisine dönüş yapılmadığını, Ersoy'un o dönemde güçlü bir konumda olduğunu öne sürdü. Tanışmalarının ardından Bebek ve Etiler'de bulunan evlerde görüşmeler gerçekleştirdiklerini iddia etti.

Mehmet Akif Ersoy - Mustafa Manaz

"MANAZ VE ERSOY'UN ORTAK KULLANDIĞI EVDE İLİŞKİ YAŞADIK"

Spiker, tanışmalarından yaklaşık bir ay sonra gece kulübüne gittiklerini söyleyerek, "İkinci görüşmede Bebek'te Mustafa Manaz ile Mehmet Akif Ersoy'un ortak kullandığı eve gittik ve ilişkiye girdik. O sırada eşi sürekli aradığı için daha uzun görüşemedik. Üçüncü görüşmemiz yine Manaz'la tuttukları Etiler'deki evde gerçekleşti. Yine ilişki yaşadık." dedi.

"NE OLACAK İZLESİN"

İfadenin devamında, üçüncü buluşmanın Manaz'la birlikte tutulan Etiler'deki evde gerçekleştiğini anlatan spiker, "Bir gün 'Kütüphane' diye bir mekâna gittik. Eve döndük ve Ersoy'la ilişki yaşadık. Sabah odanın kapısı açıldı. O sırada Akif'le ilişki yaşıyorduk. Ahmet Göçmez 'Gömleğimi alacağım' dedi. Yatağa doğru yaklaşmaya başladı. Ben de Akif'e 'Neler oluyor' dedim. O da 'Ne olacak izlesin' dedi. Ahmet bu konuşmadan dolayı bana trip attı." ifadelerini kullandı.

FARKLI İSİMLER VE EV BULUŞMALARI

Spiker, Ersoy'un kendisini Ankara'dan gelen Furkan T. ile tanıştırdığını ifade ederek, "Ersoy beni Ankara'dan gelen arkadaşı Furkan T. ile tanıştırdı. Bir gün, 'Furkan T. ile beraber Ayfer B.'yi de alarak bir mekâna gidecektik' dedi. Ancak mekân yerine, Akif'in kiraladığı eve gittik. Orada Furkan T. ve Ayfer'le birlikte uzun süre kaldık." şeklinde konuştu.

ÜÇLÜ İLİŞKİ VE KOKAİN İDDİASI

İfadenin en dikkat çeken bölümünde spiker, "Etiler'deki eve gittim. Evde Akif vardı. Manaz daha sonra eve geldi. Akif'le ilişkiye başladık. O sırada Manaz odaya geldi. Bana dokunmaya başladı. Üçlü ilişki yaşadık. Bir gün Etiler'deki evde buluştuk. Manaz, Ersoy ve Ece A. parayı rulo yaparak kokain içtiler." dedi.