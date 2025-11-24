Beşiktaş'ta huzurevinde Öğretmenler Günü kutlaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından Beşiktaş Etiler Huzurevi'nde Öğretmenler Günü Kutlama Programı gerçekleştirildi. Burada konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, "İnsanı şekillendiren eğitim. Şekillenen iyi bir insan topluma, geleceğe, insanlığa çok büyük ufuk açabileceği, yön verebileceği çok büyük örnekle karşınızda. O yüzden diyoruz ki iyi bir aile temeli, iyi bir eğitim, iyi bir eğitimle iyi bir öğretmen" dedi.

Etiler Huzurevi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü tarafından kutlama programı düzenlendi. Beşiktaş Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi (HYBRM) Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen Öğretmenler Günü Kutlama programına İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, yaklaşık 130 emekli öğretmen ve davetliler katıldı. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan emekli öğretmenlere çiçek takdim ederek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Lütfi Banat İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı vals gösterisinin sergilendiği programda öğrenciler tarafından 'Öğretmenler Günü' temalı yaş pasta kesimi gerçekleştirildi. Emekli öğretmenler şiir ve konuşmalarıyla etkinliğe katkı sundu. Eyüp Musiki Cemiyeti, Bakırköylüler Derneği ve müzik performanslarıyla programa renk katacaktır. Etkinlik kapsamında 'Öğretmenlerimizin Elinden: El İşi Tablolar, Objeler ve Resimler' temalı çalışmalar sergilendi.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN VARLIĞI BİZE IŞIK TUTUYOR'

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, "İyi bir aile temeli, iyi bir eğitimle birleştirildiğimizde çok da kıymetli bir durum karşımızda. Bir yandan aileyi kurgularken, ailenin çekirdeği olan evlatlarımızın almış olduğu ilk eğitimleri anne ile başlıyor. Devamında okullarda öğretmenle devam eden bir süreç. Öğrenmenin de, yaşı, zamanı ve süreci var. Ömür boyu devam eden bir süreç. Sağlam bir ailenin geleceği sağlam bir eğitim. Sağlam bir eğitimin de topluma tadacağı ve geleceğe umutla bakılması anlamında da iyi bir eğitim sistemi çok kıymetli olduğu ortaya çıkıyor. Bunu sağlayan ilk anne ile demiştik. Mesleki olarak da öğretmenlerimizin varlığı çok kıymetli. Ben de bir öğretmen olarak daha farklı gözle bakabiliyorum. Kurumlarımızda, öğretmenlerimizin varlığı çok kıymetli. Onlara hayatın bu döneminde hizmet edebilmek, onların fiili mesleki hayatları döneminde yapmış oldukları toplumsal katkıları bu dönemde onlara sunabilmek çok bu anlamda çok kıymetli. İstanbulumuzda birçok kuruluşumuzda birçok öğretmenimize bu döneminde ev sahipliği yapmak biz talebeler olarak çok kıymetli olduğunu aktarmak isterim. Onların varlığı bize ışık tutuyor. Onların varlığı bize geleceğe güvenle bakılması anlamında katkı veriyor. Bu şekilde tüm nesillerin birlikte eğitim odaklı eğitimi ve geleceğe bakılması anlamında öğretmene ne kadar kıymet versek az olduğu kanaatindeyim. Çünkü insanı şekillendiren eğitim. Şekillenen iyi bir insan topluma, geleceğe, insanlığa çok büyük ufuk açabileceği, yön verebileceği çok büyük örnekle karşınızda. O yüzden diyoruz ki iyi bir aile temeli, iyi bir eğitim, iyi bir eğitimle iyi bir öğretmen" dedi.

'ÖĞRETMENİN EMEKLİSİ OLMAZ'

Turan, "Öğretmenin emeklisi olmaz. Çünkü eğitim ve kendini bu alanda herkes, her yaşta, her dönemde, her noktada, zamanın her payında bir şekilde tokluk hakkı veren insandır. Kurumlarımızda da bu noktayı önemsiyoruz. Büyüklerimizin, kıymetli öğretmenlerimizin zamanlarını verimli geçirmesi anlamında topluma ve gençlere örnek olunması anlamında el işi veya farklı ürünlerle yine kıymetli zamanın kıymetli işler geçirilmesi anlamında arkadaşlar yine öğretmenlerle, öğretmenlerimizi buluşturarak, hem nesilleri birleştirerek o kaynaşmayı, muhabbeti ve aslında bir yandan da genç öğretmenlerimizi yaşı biraz ilerlemişi büyüklerimizin halen hayat nasıl tutunduklarını gösterebilmeleri açısından çok kıymetli bir süreç" ifadelerini kullandı.

'RESİMLERİMİ YAPARKEN DOĞADAN İLHAM ALDIM'

Emekli resim öğretmeni Nezihe Ergezen, "Resim öğretmeniyim. 5 aydır da buradayım. Kurumdan çok memnunum. Her şey çok güzel. Ben yıllarca resim yapıyorum. Bunlar benim eski çalışmalarım, yeni değil. Burada daha hiç yapmadım. Çiçekler doğanın bir parçası. Resimlerimi yaparken tabii ki doğadan ilham aldım. Değişik renkler olsun istedim. Sergiler açtım, o sergiler de birçok resmim gitti" dedi.

'19 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERİM İNANIN BENİ HEP ARARLAR'

Öğrencilerinin kendisini aradığını belirten Nezihe Ergezen, "İnanın bugün Erzurum Erkek Lisesi'nden iki öğrencim beni aradı. Başka öğrencilerim de aradı. Onlar Erzurum'da. Ben oraya 19 yaşında gittim. 19 yaşındaki öğrencilerim inanın beni hep ararlar. Güzel bir duygu. Çocuklarla iyi geçindim. Genelde lise 2 ve lise 3'lerle çalıştım. Onlarla arkadaş gibi olduk. Bir de resim seçmeli olduğu için seven öğrenci, isteyen öğrenci geliyordu. O zaman her bakımdan daha mutlu oluyorduk" şeklinde konuştu.