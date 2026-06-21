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Rıza Çalımbay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

Rıza Çalımbay'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Sivasspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın 85 yaşındaki annesi Fatma Çalımbay hayatını kaybetti. Cenazesi, Etiler Camii'nde kılınan namazın ardından Sivas'ın Yıldızeli ilçesindeki köy mezarlığına defnedildi.

Sivasspor'un eski teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın annesi Fatma Çalımbay, son yolculuğuna uğurlandı.

Futbolculuk kariyerinde sayısız başarıya imza atan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay'ın 85 yaşındaki annesi Fatma Çalımbay hayatını kaybetti. Fatma Çalımbay'ın cenazesi, dün Etiler Camii'sinde kılınan namazın ardından memleketi Sivas'a götürüldü. Çalımbay'ın cenazesi, Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyündeki evinin önünde kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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