Sergen'in arabasında kucak kucağa yolculuk yapan kadından bomba paylaşım

Güncelleme:
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz cumartesi Etiler'de bir mekan çıkışında aracında iki kadınla birlikte görüntülenmişti. Aracın içinde yer alan kadınların kucak kucağa oturması dikkat çekerken o isimlerden biri olan Özge Ertoz, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ertoz, Sergen Yalçın'la birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak gönderisine "Sergenellam" notunu düştü.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz cumartesi gecesi Etiler'de ünlü bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Kardeş acısının ardından ilk kez gece hayatında görüntülenen Yalçın, mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti.

KUCAK KUCAĞA YOLCULUK YAPMIŞLARDI

Aracın ön koltuğunda kucak kucağa oturan iki kadın dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada "Etiler dolmuşu mu?" esprileriyle gündem oldu.

PAYLAŞIM GELDİ: SERGENELLAM

Gündem olan görüntülerin ardından araçta bulunan isimlerden biri olan Özge Ertoz, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından Sergen Yalçın'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Ertoz, gönderisine "Sergenellam" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yorum yapıldı.

İşte o paylaşım;

Kucak kucağa yolculuk yaptığı kadından bomba Sergen Yalçın paylaşımı

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıumut mergen:

BENIM KUCAKTA BOŞ HANIMLAR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
