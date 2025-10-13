Sergen'in arabasında kucak kucağa yolculuk yapan kadından bomba paylaşım

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz cumartesi gecesi Etiler'de ünlü bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı. Kardeş acısının ardından ilk kez gece hayatında görüntülenen Yalçın, mekan çıkışı kendi aracının direksiyonuna geçti.

KUCAK KUCAĞA YOLCULUK YAPMIŞLARDI

Aracın ön koltuğunda kucak kucağa oturan iki kadın dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada "Etiler dolmuşu mu?" esprileriyle gündem oldu.

PAYLAŞIM GELDİ: SERGENELLAM

Gündem olan görüntülerin ardından araçta bulunan isimlerden biri olan Özge Ertoz, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından Sergen Yalçın'la birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Ertoz, gönderisine "Sergenellam" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, sosyal medya kullanıcıları arasında çok sayıda yorum yapıldı.

İşte o paylaşım;