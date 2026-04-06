İstanbul Emniyet teşkilatından huzurevinde kalan emekli personele ziyaret

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yılı dolayısıyla Etiler Huzurevi'nde emekli polis personelini ziyaret etti. Ziyarette emekli personelin talepleri dinlenerek, onlara hediyeler verildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, polis ekipleri Etiler Huzurevi'nde kalan emekli emniyet personeliyle bir araya geldi.

Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın eşi Pınar Yıldız ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Neslihan Türkün de yer aldı. Programda emekli personelle sohbet edildi, polis haftası kutlandı.

Etkinlik kapsamında huzurevi sakinlerine lokum ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Emekli personelin talepleri dinlendi, geçmiş hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca
