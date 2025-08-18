Siyaset Bilimci ve Tarih Profesörü Mete Tunçay Anıelendi

Türkiye'nin önemli siyaset bilimcilerinden ve tarihçilerinden biri olan Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Tunçay, Etiler Huzurevi'nde yaşamını yitirdi. Cenazesi Levent Afet Yolal Camisi'nde düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Siyaset bilimci ve tarih profesörü Mete Tunçay, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Tunçay, bu sabah Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamını yitirdi.

Tunçay'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

Mete Tunçay kimdir?

Mete Tunçay, Türkiye'de siyasal düşünceler tarihi disiplininin gelişmesine önemli katkılar yapmış, "Türkiye'de Sol Akımlar" ve "Türkiye Cumhuriyeti'nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması" gibi eserlerin yazarıdır.

Akademik hayatında birçok görev yapan Tunçay, Tarih ve Toplum ile Toplumsal Tarih dergilerinin yayımlanmasına öncülük etmiş ve Tarih Vakfının kurulmasında rol almıştır.

Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümünün kurucu başkanı olarak çalışmış ve birçok akademik başarıya imza atmıştır.

