İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı ve iş adamı Umut Evirgen ile Beşiktaş Etiler'de 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu 'Kütüphane' isimli...
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ve eğlence mekanının müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı. Mekanda yapılan operasyonda 3 adet silah bulundu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı ve iş adamı Umut Evirgen ile Beşiktaş Etiler'de 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa