Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı ve iş adamı Umut Evirgen ile Beşiktaş Etiler'de 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu 'Kütüphane' isimli...

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında film yapımcısı Umut Evirgen ve eğlence mekanının müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı. Mekanda yapılan operasyonda 3 adet silah bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında film yapımcısı ve iş adamı Umut Evirgen ile Beşiktaş Etiler'de 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Fatih Tekke'den sitem: Kabul etmem mümkün değil

Maç sonunda isyan etti: Kabul etmem mümkün değil
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
Döviz bürosuna gidecekler dikkat! Bir para birimi tabelalardan kaldırıldı

Döviz bürosuna gidecekler dikkat! O ülkenin parası tabeladan çıkarıldı
Ekol Tv sadece 2 sene dayanabildi! Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler

Daha geçen sene, çalışanlarına neler hediye etmiş neler
Mide ağrısıyla hastaneye gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı

Mide ağrısıyla gitti, tomografiyi gören doktor hemen polisi aradı
Banka önündeki silahlı gaspın perde arkası bambaşka çıktı

Banka önündeki silahlı gaspın perde arkası bambaşka çıktı
title