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Sarıyer TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi; 13 yaralı / Geniş haber- fotoğraf

Sarıyer TEM Otoyolu’nda midibüs devrildi; 13 yaralı / Geniş haber- fotoğraf
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Sarıyer TEM Otoyolu Etiler ayrımında servis midibüsü iki otomobile çarparak devrildi.

Sarıyer TEM Otoyolu Etiler ayrımında servis midibüsü iki otomobile çarparak devrildi. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kaza, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Etiler ayrımında saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necdet K.'nın kullandığı banka servisini taşıyan midibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle önündeki iki otomobile çarparak yan yattı. Kazada midibüste bulunan 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar tek tek ambulanslara alınarak çevre hastaneler kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan midibüsün kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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