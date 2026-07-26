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Beşiktaş'ta hırsızlık için dairelerin kapılarını yoklayan 3 şüpheli yakalandı

Beşiktaş'ta hırsızlık için dairelerin kapılarını yoklayan 3 şüpheli yakalandı
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ETİLER’de hırsızlık amacıyla evlerin kapılarını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden 3 şüpheli gözaltına alındı.

ETİLER'de hırsızlık amacıyla evlerin kapılarını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden 3 şüpheli gözaltına alındı.Poliste daha önceden çok sayıda suç kaydı bulunan kadınların üzerinden, kapıların göbek kilitlerini açmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtar gibi malzemeler çıktı. 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beşiktaş, Etiler'de evlerin kapısını çalarak içeride kimsenin olup olmadığını kontrol eden 3 kadının bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti. Şüpheliler hırsızlık için girdiği apartmanlardan birinden başka bir binaya yönelirken takiple yakalandı.Şüphelilerin üzerinden dairelerin kapılarındaki göbek kilitlerini kırmaya ve açmaya yarayan tornavidalar, kurbağacık anahtarlar, plastik kapı açma aparatları ve 1 adet ince tel ele geçirildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüpheliler M.Ç.'nin daha önceden 50 suç kaydı bulunduğu ve 5 ayrı dosyadan arandığı belirlendi. Diğer Şüpheli M.Ç.'nin ise 63 suç kaydı bulunduğu ayrıca konut dokunulmazlığını ihlalden 5 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Üçüncü şüpheli N.F.'nin ise poliste daha önceden 92 suç kaydının olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli sevk edildikleri mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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