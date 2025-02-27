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Çakarlı lüks cip kullanan kadın kim?

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İstanbul'da lüks bir ciple trafikte kural tanımayan ve izinsiz çakar kullanan genç bir kadın, sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Etiler'de kaydedilen görüntülerde, kadının hızla ilerleyerek yasak olan yoldan dönüş yaptığı görüldü. Peki, aracı süren kadın kim? İşte detaylar!

İstanbul'un Etiler semtinde, ünlü bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks bir ciple tek başına seyahat eden genç bir kadının aracına çakar taktığı net bir şekilde görüldü. Son yıllarda izinsiz çakar lamba kullanımı ciddi cezalarla karşılık bulsa da, bazı sürücülerin bu kurallara uymadığı dikkat çekiyor. Peki, çakarlı lüks cip kullanan kadın kim, ceza alacak mı?

ÇAKARLI LÜKS CİP KULLANAN KADIN KİM?

Olay, İstanbul'un Etiler semtinde, ünlü bir alışveriş merkezi önünde yaşandı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, lüks bir ciple tek başına seyahat eden genç bir kadının aracına çakar taktığı net bir şekilde görüldü. Kameraya alındığını fark eden sürücü, hızını artırarak dönüş yasağını ihlal edip bölgeden uzaklaştı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, vatandaşlar İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunarak gerekli cezai işlemlerin uygulanmasını talep etti. Olayın büyük yankı uyandırması üzerine, yetkililerin konuyu incelemeye aldığı belirtiliyor.

ÇAKARLI ARAÇ KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Çakar kullanımı konusunda sıkı denetimler yapılmasına rağmen, bazı kişilerin hala bu kuralları ihlal ettiği görülüyor. 2025 yılı itibarıyla, çakar veya siren sistemi izinsiz kullananlara 138 bin 172 TL ceza kesilirken, bir yıl içinde tekrar ihlal edilmesi durumunda ceza 276 bin 345 TL'ye yükseliyor.

Çakarlı lüks cip kullanan kadın kim?
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Çakarlı lüks cipiyle kural tanımayan kadın sürücü tartışma yarattı

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