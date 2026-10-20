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Etiler'de gaz kaçağı iddiasıyla çıkan restoran yangını söndürüldü

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Etiler'de gaz kaçağı iddiasıyla çıkan restoran yangını söndürüldü Haber Videosunu İzle
Etiler'de gaz kaçağı iddiasıyla çıkan restoran yangını söndürüldü
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İstanbul Etiler'de Nisbetiye Mahallesi'ndeki tantuni restoranında saat 03.40 sıralarında iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında ölen ya da yaralanan olmazken restoran kullanılamaz hale geldi.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – ETİLER'de bir restoranda iddiaya göre gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 03.40 sıralarında Etiler Nisbetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Batuhan Ö.'nün sahibi olduğu tantuni yapılan bir restoranda gaz kaçağı nedeniyle yangın çıktı. Restorandan alevler yükselirken, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın nedeniyle restoran kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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