Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Ünlü oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz gün bir yaşındaki kızı Luna ile birlikte Etiler'de görüntülendi. Güleryüzlü halleriyle dikkat çeken anne-kız, birbirlerine olan şaşırtıcı benzerlikleriyle görenleri kendine hayran bıraktı.

Biricik, son olarak Kanal D'nin büyük ses getiren dizisi Camdaki Kız'da "Nalan" karakterine hayat vermiş, performansıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Başarılı oyuncu, bu projeden sonra setlere kısa bir ara vererek ailesiyle vakit geçirmeye ve kızını büyütmeye odaklandı.

AİLESİYLE ZAMANGEÇİRİYOR

2016 yılında fotoğrafçı Emre Yetkin ile evlenen Biricik, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Luna'yı kucağına alarak ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. Şimdilerde ekranlardan uzak, sade ve huzurlu bir yaşam süren oyuncu, kızıyla geçirdiği anları önceliği haline getirdi.

Etiler'deki samimi halleriyle objektiflere yansıyan Biricik ve minik Luna, sosyal medyada "anne-kız kopyası" yorumlarıyla gündeme oturdu.