Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Serhan Kerim Adalı kimdir? Rabia Soytürk'ün sevgilisi Serhan Kerim Adalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Serhan Kerim Adalı kimdir? Rabia Soytürk'ün sevgilisi Serhan Kerim Adalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu Serhan Kerim Adalı, oyuncu Rabia Soytürk ile birlikte görüntülenmesinin ardından gündeme geldi. Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıyan Adalı'nın hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği merak konusu oldu. Peki, Serhan Kerim Adalı kimdir? Rabia Soytürk'ün sevgilisi Serhan Kerim Adalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

Serhan Kerim Adalı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olarak tanınıyor. 1995 yılında dünyaya gelen Adalı, son dönemde oyuncu Rabia Soytürk ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. İkilinin Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülenmesi, Serhan Kerim Adalı'nın yaşı, memleketi ve mesleğine ilişkin araştırmaları da beraberinde getirdi. Peki, Serhan Kerim Adalı kimdir? Rabia Soytürk'ün sevgilisi Serhan Kerim Adalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

SERHAN KERİM ADALI KİMDİR?

Serhan Kerim Adalı, iş insanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın küçük oğludur. Kamuoyunda daha çok ailesi ve iş yaşamıyla tanınan Adalı, son olarak oyuncu Rabia Soytürk ile birlikte görüntülenmesinin ardından gündeme geldi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Rabia Soytürk ile Serhan Kerim Adalı, Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin yeni ilişkileri için tebriklerini iletmesi üzerine ikili teşekkür etti. Ancak Soytürk ve Adalı, birliktelikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadan mekândan ayrıldı.

Serhan Kerim Adalı'nın adı daha önce de ailesi ve özel hayatına ilişkin gelişmelerle gündeme gelmişti. Adalı'nın eşi Aslı Lal Adalı ile karşılıklı olarak boşanma davası açtığı ve boşanma sürecinin kısa sürede tamamlandığı kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

SERHAN KERİM ADALI KAÇ YAŞINDA?

Serhan Kerim Adalı, 1995 yılında dünyaya geldi. 

SERHAN KERİM ADALI NERELİ?

Serhan Kerim Adalı'nın nereli olduğuna, doğduğu şehre veya memleketine ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle Adalı'nın doğum yeri hakkında kesin bir bilgi paylaşmak mümkün değil.

Serdal Adalı'nın oğlu olarak tanınan Serhan Kerim Adalı, kamuoyunda ağırlıklı olarak ailesi, iş yaşamı ve özel hayatıyla ilgili gelişmeler üzerinden gündeme geliyor.

SERHAN KERİM ADALI NE İŞ YAPIYOR?

Serhan Kerim Adalı, iş insanı olarak tanınıyor. İş yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilen içerikte yer almazken, Adalı'nın kamuoyundaki tanınırlığında Serdal Adalı'nın oğlu olması da öne çıkıyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var

Belediyeye şafak operasyonu! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Nesrin Cavadzade’den Azerbaycan tepkilerine yanıt: Boyun eğmeyeceğim

Günler sonra tepkilere yanıt verdi: Boyun eğmeyeceğim
Justin Bieber'in eski sevgilisi Avustralyalı model 34 yaşında hayatını kaybetti

Acı haber ailesinden geldi: Ünlü şarkıcının eski sevgilisi öldü
Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı

Gazeteci Murat Ağırel tutuklandı! Suçlama hayli çarpıcı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Melania'ya herkesin önünde romantik jest: Övgüler yağdırdı

O bildiğiniz Trump gitti, yerine bambaşka biri geldi
RJ Mitte’nin ölümünden önce nişanlısıyla çok ciddi sorunlar yaşadığı iddia edildi

İntihar eden genç oyuncuya nişanlısından “Ya annen ya ben” ültimatomu

Bursasporlu Iheanacho'dan Türkiye'de görülmemiş rekor

Biz ne izliyoruz! Türkiye'de görülmemiş rekor!
Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Ederson ve ailesinden yürekleri ısıtan görüntüler

Kapı kapı dolaşıp yardım dağıttı! Kim olduğunu tahmin bile edemezsiniz
NATO sınırında hareketlilik! Rusya tankları yığmaya başladı

NATO sınırında tedirgin eden görüntü
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı

Bir gecede tüm hesaplar değişti
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti

Sözün bittiği yer! Görüntüyü izleyen herkes yetkililere çağrı yapıyor