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Serhan Kerim Adalı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın oğlu olarak tanınıyor. 1995 yılında dünyaya gelen Adalı, son dönemde oyuncu Rabia Soytürk ile yaşadığı ilişkiyle gündeme geldi. İkilinin Etiler'de bir mekândan çıkarken görüntülenmesi, Serhan Kerim Adalı'nın yaşı, memleketi ve mesleğine ilişkin araştırmaları da beraberinde getirdi. Peki, Serhan Kerim Adalı kimdir? Rabia Soytürk'ün sevgilisi Serhan Kerim Adalı kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar...

SERHAN KERİM ADALI KİMDİR?

Serhan Kerim Adalı, iş insanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın küçük oğludur. Kamuoyunda daha çok ailesi ve iş yaşamıyla tanınan Adalı, son olarak oyuncu Rabia Soytürk ile birlikte görüntülenmesinin ardından gündeme geldi.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre Rabia Soytürk ile Serhan Kerim Adalı, Etiler'de bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin yeni ilişkileri için tebriklerini iletmesi üzerine ikili teşekkür etti. Ancak Soytürk ve Adalı, birliktelikleri hakkında herhangi bir açıklama yapmadan mekândan ayrıldı.

Serhan Kerim Adalı'nın adı daha önce de ailesi ve özel hayatına ilişkin gelişmelerle gündeme gelmişti. Adalı'nın eşi Aslı Lal Adalı ile karşılıklı olarak boşanma davası açtığı ve boşanma sürecinin kısa sürede tamamlandığı kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında yer aldı.

SERHAN KERİM ADALI KAÇ YAŞINDA?

Serhan Kerim Adalı, 1995 yılında dünyaya geldi.

SERHAN KERİM ADALI NERELİ?

Serhan Kerim Adalı'nın nereli olduğuna, doğduğu şehre veya memleketine ilişkin verilen bilgilerde herhangi bir ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle Adalı'nın doğum yeri hakkında kesin bir bilgi paylaşmak mümkün değil.

Serdal Adalı'nın oğlu olarak tanınan Serhan Kerim Adalı, kamuoyunda ağırlıklı olarak ailesi, iş yaşamı ve özel hayatıyla ilgili gelişmeler üzerinden gündeme geliyor.

SERHAN KERİM ADALI NE İŞ YAPIYOR?

Serhan Kerim Adalı, iş insanı olarak tanınıyor. İş yaşamına ilişkin ayrıntılı bilgiler verilen içerikte yer almazken, Adalı'nın kamuoyundaki tanınırlığında Serdal Adalı'nın oğlu olması da öne çıkıyor.