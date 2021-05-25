E-Devlet üzerinden hibe desteği nasıl alınır? Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği kimlere veriliyor?

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamasıyla birlikte 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemelerinin başvuru tarihi belli oldu. Bu açıklamanın ardından birçok kişi internet üzerinden 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, hibe desteği şartları neler, hibe desteği ne zaman yatacak ve hibe desteği kimlere verilecek sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki E-Devlet üzerinden hibe desteği nasıl alınır? Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği kimlere veriliyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, esnafa tek seferlik hibe desteği yapılacağı açıklanmıştı. Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamadan sonra tarihi ve gerekli şartları duyurdu. Peki E-Devlet üzerinden hibe desteği nasıl alınır? Esnafa hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Hibe desteği kimlere veriliyor? İşte 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği almak için detaylar.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Esnafa 3000 TL ve 5000 TL hibe desteği başvuruları 25 Mayıs'ta başlıyor. Bir ay boyunca e-devlet üzerinden başvurular yapılabilecek. Tek seferde iki ayrı grup halinde verilecek hibe desteğinden 17 Mayıs'tan önce vergi mükellefiyetini tesis eden esnaf ve gerçek kişi tacirler yararlanacak.

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HİBE DESTEĞİ NACE KODLARI NEDİR, NASIL ÖĞRENİLİR?

NACE Kodu, Avrupa Birliği'nde tüm ticari işlemlerde kullanılması zorunlu olan ekonomik faaliyet kodlarıdır. Başvuru şartlarına uyup uymadığınızı aşağıdaki link ile NACE kodları üzerinden öğrenebilirsiniz.

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3 BİN TL'LİK HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Oyuncu ajansları, sürücü, gemici, dil, muhasebe kursları, kurs ve etüt merkezleri, yazılım ve bilgisayar dersi veren kurslar, mankenlik, modelistlik, stilistlik kurslarının faaliyetleri, özel kreşler, çocuk kulüpleri, tiyatro dekor ve malzemelerinin kiralanması, dikiş, nakış, güzellik, kuaförlük, berberlik kurslarının faaliyetleri, kendi hesabına çalışan valeler, hamallık hizmetleri, yazar, bestekâr, heykeltıraş, ressam, karikatürcü, gravürcü, ebru sanatçısı, pizzacılar, tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla şekerleme perakende ticareti yapanlar, reklamcılık ile ilgili fotoğrafçılık faaliyetleri, ayakkabı boyama hizmetleri, dondurma imalatı, lokaller (alkollüalkolsüz), dondurmacılar, fotoğrafçılar, çorbacılar, fast-food'lar vb.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?

Tez, yazım büroları, dans pistleri, diskotekler, nikah salonları, kaplıca, spa merkezleri, atış poligonları, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, sinemalar, düğün, balo ve kokteyl salonlarının işletilmesi, plaj alanlarının işletilmesi, fayton ve bisikletle yolcu taşımacılığı, hamam, sauna gibi yerlerin faaliyetleri, zayıflama salonu, masaj salonu, solaryum gibi yerler, form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri, eğlence parkları, spor tesislerinin işletilmesi, bilardo salonlarının faaliyetleri, öğrenci ve işçi yurtları, pansiyonlar ve odası kiralanan evlerde yapılan konaklama faaliyetleri, büro destek hizmetleri, bar, meyhane ve birahanelerde içecek sunum faaliyetleri vb.

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