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Eyüpsultan'da iş hanı sahibi Ferhat Yamen (40), otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırıyı Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. İkili arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkan satışından kaynaklanan anlaşmazlık olduğu belirtildi. Halil F.'yi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde dün saat 15.30 sıralarında bir iş hanının sahibi Ferhat Yamen, otomobiliyle iş merkezinin önündeki kırmızı ışıkta beklediği sırada saldırıya uğradı. Aracın yanına yaklaşan saldırgan, Yamen'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yamen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde 19 kurşun bulundu. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Yamen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden yaya olarak kaçan saldırganı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada çevredeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye aldı. Soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren kişinin Alibeyköyspor Kulübü Başkanı Halil F. olduğu tespit edildi. İddiaya göre ikili arasında yaklaşık 80 milyon lira değerindeki bir dükkan satışındaki anlaşmazlık yaşandığı öğrenildi. Halil F.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI

Cenaze otopsi işlemlerinin yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ferhat Yamen'in cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan bugün alındı. Yamen'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip Alibeyköy Veysel Karani Camii'nden kaldırılarak Hasdal Mezarlığı'nda defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı