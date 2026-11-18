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Sivas’ta bir evde, annesinin halı yıkadığı sırada su dolu kovaya düşen bebek hastaneye kaldırıldı. Bebeğin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

HALI YIKANIRKEN KOVAYA DÜŞTÜ

Olay, saat 12.30 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 6'ncı katındaki dairede yaşayan Merve Ateş’in banyoda halı yıkadığı sırada, 3 çocuğunun en küçüğü olan 10 aylık Alparslan Musab Ateş su dolu kovaya düştü.

ANNESİ SUDAN ÇIKARIP 112'Yİ ARADI

Durumu fark eden anne Merve Ateş, bebeğini sudan çıkararak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından bebeği Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırdı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Durumunun ağır olduğu öğrenilen bebek, hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından evde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı