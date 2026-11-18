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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sözleşmesini 30 Haziran 2032'ye kadar uzattığını resmen duyurdu. Yeni sözleşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan 21 yaşındaki yıldız, İspanyol devinde uzun yıllar forma giymek istediğini ve kulüp tarihinde kendi izini bırakmayı hedeflediğini açıkladı.

Arda Güler'in paylaşımına takım arkadaşı Kylian Mbappe de kayıtsız kalmadı. Fransız yıldız, milli futbolcunun gönderisine "Teşekkürler, bu gece daha iyi uyuyacağım" yorumunu yaptı.

ARDA GÜLER'İN KALMASINA EN ÇOK SEVİNENLERDEN BİRİ

Mbappe'nin esprili ve sevgi dolu mesajı, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmasından duyduğu memnuniyeti ortaya koydu. Fransız yıldızın kalp emojisiyle yaptığı yorum, iki futbolcu arasındaki samimi ilişkiyi de yansıttı.

Real Madrid'de birlikte forma giyen iki yıldızın arasındaki dostluk, Mbappe'nin bu mesajıyla bir kez daha kendini gösterdi. Milli futbolcunun 2032 yılına kadar takımda kalacak olması, Fransız yıldızı da mutlu etti.

★ Okurların en beğendiği yorum doğrucu davut: helal olsun aslanıma. ülkemizin adını türkün adını dünyaya gururla duyuruyor. Tüm yorumlar (9)

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Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi