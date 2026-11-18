Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Nare'yi canlandıran oyuncu Sahra Şaş, 32. yaşını İstanbul Arnavutköy'de arkadaşlarıyla birlikte düzenlediği partiyle kutladı. Kutlamadan önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şaş, hem yeni yaşı hem de pastasını üflerken tutacağı dilek hakkında konuştu.

Hürriyet'in aktardığına göre oyuncu, otuzlu yaşlarından memnun olduğunu şu sözlerle anlattı: "30'lara bayıldım. Zaten hep söylüyorlardı kadınlar için en keyifli yaşlar 30'lar diye, tadını çıkarıyorum ben de."

AŞK DİLEĞİ SORUSUNA GÜLEREK CEVAP VERDİ

Muhabirler, Şaş'a mumları söndürürken aşk da dileyip dilemeyeceğini sordu. Oyuncu soruyu gülerek karşıladı ve çevresinin bu konuda ısrarcı olduğunu belirtti: "Çok baskıladılar beni 'Aşk dile' diye. Onu da dileyeceğim."

NARE'NİN DEĞİŞİMİNİ ANLATTI

Sahra Şaş, izleyicinin karşısına pazartesi akşamları Kanal D'de yayımlanan Uzak Şehir ile çıkıyor. Dizinin 73. bölümü 16 Kasım'da ekrana geldi. Şaş dizide Nare karakterine hayat veriyor; oyuncunun anlattığına göre karakter, üçüncü sezonda büyük bir değişim geçirdi.

Oyuncu, doğum günü kutlamasında bu değişimi de değerlendirdi. Şaş, Nare için "Üçüncü sezonda bambaşka bir yere geldi. Güçlendi. Kaybedecek hiçbir şeyi kalmadı, bu da ona bir aslan gücü ve cesaret getirdi" dedi.

Rolünden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Şaş, sözlerini "Çok keyif alıyorum onu oynamaktan" diye tamamladı.