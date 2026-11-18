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Fon vurgununa yönelik soruşturmada adı geçen ve şirketine kayyum atanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı ifadeye çağrıldı.

YAZICI'NIN ŞİRKETİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında dün; Adil Katılım Bankası A.Ş., Adil Varlık Yönetim A.Ş., Adil Tasarruf Finansman A.Ş. ve Dünya Varlık Yönetim A.Ş.’ye TMSF kayyum olarak atandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı da, kayyım atanan Adil Varlık Yönetim A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu. Kayyum kararının ardından, Mustafa Yazıcı bugün ifadeye çağırıldı.

GİZLİ TANIĞIN İFADESİNDE ADI GEÇİYOR

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; soruşturma kapsamında ifade veren gizli tanık Sarıyer, Adil Katılım Bankası’nın kuruluşunda sermaye olarak gösterilen altınların gerçekte olmadığını, kâğıt üzerinde olduğunu iddia etti.

Sarıyer şu iddialarda bulundu:

“Adil Katılım Bankası'nın gerçekte böyle bir altın sermayesi hiç olmamıştır. Sadece usulen var göstermek amaçlı bir altın alım işlemi yapılmıştır. Bu Yazıcı Sarraf sahibi İlhami Yazıcı'dır. Kendisi aynı zamanda da Mustafa Yazıcı'nın akrabasıdır. İlhami Yazıcı ile Mustafa Yazıcı'nın ortak şirketleri vardır. Birlikte Dem Döviz isimli şirketi kurmuşlardır. Hatta yakın tarihte İlhami Yazıcı'nın bir konuşmasına şahit oldum. Bu konuşmada İlhami Yazıcı ‘Adil Katılım Bankası'nın sermayesi görünen altınları Kapalı Çarşı'dan toparladık, göstermelik bir şekilde BDDK murakıplarına sunduk, sonra da geri Kapalıçarşı'ya gönderdik’ şeklinde söylemişti.”

GRUP TOPLANTISINA KATILMADI

Öte yandan; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı bugünkü AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmadığı ortaya çıktı.

★ Okurların en beğendiği yorum Amokachi: 128547Ab& Akli dengesinde sorun mu var acaba? Bu iş Ekrem, Ahmet, Mehmet meselesi değil. Çoluğundan, çocuğundan, eşinden, kendi cebinden gidiyor. Neyi… Tüm yorumlar (37)

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